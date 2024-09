La gratitud es más poderosa de lo que creíamos: Beneficia la longevidad

De acuerdo con Harvard, tres años después, los investigadores observaron los registros médicos de las participantes para identificar quién había fallecido.

Se tomaron en cuenta las muertes por todas las causas, así como por causas específicas como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades neurodegenerativas, infecciones y lesiones.

Los investigadores descubrieron que las participantes con puntuaciones más altas en el cuestionario de gratitud tenían un riesgo un 9% menor de morir durante los tres años siguientes, en comparación con las menos agradecidas.

La gratitud parecía proteger contra todas las causas específicas de muerte estudiadas y, sobre todo, contra las enfermedades cardiovasculares.

amor corazon.jpg

“La gratitud es poderosa: poderosa para la felicidad, poderosa para abordar al menos los síntomas depresivos menores, poderosa para mejorar la salud, poderosa para proteger contra la muerte prematura, y es algo que cualquiera puede hacer”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Tyler VanderWeele, quien es profesor de Epidemiología John L. Loeb y Frances Lehman Loeb en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard en Boston, reseña CNN.

De hecho, los resultados se mantuvieron aún tomando en cuenta factores como el bienestar psicológico, los problemas de salud y otros datos demográficos, incluida la participación social y religiosa de las participantes.

“Aún es bastante significativo, incluso después de controlar la conexión social y otros aspectos del bienestar psicológico y una serie de características de salud de base y el dinero y los ingresos, etc., que todavía se encuentre que aquellos que son agradecidos frente a los que no lo son tienen un riesgo de mortalidad un 10% menor”, indicó el experto. “Esos otros factores son importantes, pero no explican todo el efecto de la gratitud”.

"Creo que las cosas que van bien en la vida, ya sea la salud o las relaciones sociales, nos harán sentir más agradecidos", dijo VanderWeele.

¿Cómo practicar la gratitud?

Para que la gratitud se convierta en un hábito, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos recomiendan lo siguiente:

Tome un descanso: Piense en las cosas positivas que sucedieron durante el día.

Lleve un diario: Convierta en un hábito escribir cosas por las que está agradecido. Intente listar varias cosas.

Saboree sus experiencias: Intente notar los momentos positivos a medida que van sucediendo.

Reviva los buenos tiempos: Reviva los momentos positivos después de pensar en ellos o compartirlos con otros.

Escriba a alguien: Escriba una carta a alguien con quien se sienta agradecido. No tiene que enviarla.

Haga una visita: Dígale a alguien que está agradecido por ellos en persona.

