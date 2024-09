El método poderoso que usa Selena Gomez para mejorar su salud mental

Selena Gomez está en uno de sus mejores momentos: Vive un gran romance con Benny Blanco, promociona su nueva película "En busca de Emilia Pérez" y es reconocida por su papel en la exitosa serie "Only murders in the building". Sin embargo, a lo largo del camino, ha enfrentado problemas serios de salud, incluidos trastornos de salud mental.