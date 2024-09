Asado de Javier Milei para la "casta": Los 16 diputados que faltaron

De todos modos, dejó en claro que "lo del heroísmo... no me siento representado por eso, no me siento un héroe ni me sentía una rata antes (...) no fue un acto de heroísmo lo del otro día, fue un acto de responsabilidad".

De momento, se desconocen los motivos de los faltazos de los 8 diputados del PRO.

Sí se supo que Javier Milei no invitó a Álvaro González, por su rechazo al veto, ni a los 3 diputados del PRO ausentes al momento de la votación: Héctor Baldassi, Ana Clara Romero y Héctor Stefani.

Quiénes sí asistieron del PRO fueron: Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Martín Ardohaín, Karina Bachey, Gabriela Besana, Emmanuel Bianchetti, Sergio Eduardo Capozzi, Gabriel Chumpitaz, María Florencia De Sensi, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giúdici, Fernando Adolfo Iglesias, Hernán Lombardi, Martín Maquierya, José Núñez, Marilú Quiroz, Verónica Razzini, Cristian Ritondo, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli, María Sotolano, Patricia Vásquez, María Eugenia Vidal, Martín Yeza, y Daiana Molerio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DamianArabia/status/1836183856564834362&partner=&hide_thread=false Hay mucha gente preguntandome, y si, traje una ensalada de papa y huevo. Me parece descortés caer a una casa con las manos vacías. pic.twitter.com/Tknh4go8Re — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) September 17, 2024

En tanto, de los 5 radicales invitados (de un total de 33), tan solo Mariano Campero asistió a comer asado y tomar vino. Fue uno de los que acompañó su voto en el recinto con una efusiva exposición. De acuerdo a las versiones, Campero incluso llevó a la cena su propia botella de Trumpeter.

El resto de los radicales invitados -Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi, y José Tournier-, alegaron compromisos personales y declinaron la invitación. Quizás hayan querido evitar la exposición pública, tanto por el repudio social como por la interna de la UCR que explotó justamente por su apoyo al veto presidencial.

Del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) asistieron los 3 diputados: Oscar Zago -ex jefe de bloque de La Libertad Avanza-, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez.

De parte de La Libertad Avanza hubo casi asistencia perfecta: sólo faltó Rocío Bonacci, quien no se encuentra en los mejores términos con sus pares libertarios. Bonacci, junto a Lourdes Arrieta (ahora ex LLA, armó monobloque) fue una de las que tomó distancia de la visita a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza.

Finalmente, entre los asistentes al asado en la Quinta de Olivos estuvieron 3 de los 6 diputados tucumanos, los que responden al gobernador Osvaldo Jaldo: Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández. También estuvo presente, Paula Omodeo del monobloque CREO.

Qué funcionarios fueron a la cena en Olivos

Además del presidente Javier Milei, en la cabecera de la mesa con forma de U se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el vocero, Manuel Adorni.

También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem.

Según trascendió, en el breve discurso que dio Javier Milei pidió “fortalecer el scrum” logrado en la Cámara de Diputados que permitió respaldar el veto a la actualización en los haberes jubilatorios, y consolidar “la mayoría firme” para enfrentar a la oposición.

El Presidente vistió una campera o sobretodo (¿estaba fuerte el aire acondicionado?) y habló durante unos 4 minutos ante los presentes.

