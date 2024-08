Antes de ser eyectada, Lourdes Arrieta, se fue de LLA

Reunión por Zoom

Para las 20.30 estaba prevista una reunión de bloque en la que Arrieta sería expulsada, algo que se esperaba para el martes (27/08) desde la semana pasada y para evitar otro escándalo, los diputados oficialistas decidieron reunirse por Zoom, a pesar de que el Salón Blanco ya estaba preparado.

Muy de entre casa

En la puerta lateral del Congreso, Arrieta anunció su decisión ante la prensa.

“Decidí hacer mi propio bloque porque no puedo ser parte de un lugar donde no me respetan a mí ni la agenda del presidente”, dijo y también señaló que la visita a represores es un tema “demasiado delicado” del que no podía ser parte.

Arrieta agregó que se mantendría firme dentro del oficialismo.

Voy a votar en cuanto a mis valores y principios. Claro que voy a seguir apoyando al oficialismo, pero cuando tenga que ser crítica lo voy a hacer. Porque una cosa son los proyectos del presidente y otros se quieren agregar, y no con sus ideales

Primer proyecto

“Mi primer proyecto va a ser pedir la ampliación de la investigación de la visita al penal de Ezeiza. Que se investigue también al sacerdote Olivera Ravasi y cuáles son sus conexiones con sociedades off shore en los Estados Unidos”, dijo. El texto ya fue presentado por su abogado Yamil Castro Bianchi.

Después de la improvisada conferencia de prensa de Arrieta en la puerta del Congreso, desde la Presidencia de la Cámara también presentaron una nota formal con la conformación definitiva del bloque oficialista. El dato más importante es que tanto Rocío Bonacci como Marcela Pagano siguen formando parte de la bancada que conduce Gabriel Bornoroni.

De acuerdo con lo publicado por portal de Noticias Infobae, la reunión de bloque comenzó con una breve exposición del jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, en la que anunció que Arrieta ya no formaba parte del oficialismo. “Fue un trámite”, no hubo reclamos contra Bonacci y Pagano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Dataclave/status/1828567889856864715&partner=&hide_thread=false #AHORA | Lourdes Arrieta abandona el bloque La Libertad Avanza y forma su monobloque



Se llamará "Fuerzas del cielo - Espacio Liberal" pic.twitter.com/4Yy8lCXdoM — Dataclave (@Dataclave) August 27, 2024

