Clima de tensión en América TV: Se define el regreso del Cantando

La idea es que Tinelli esta semana consiga 'sí o sí' esa inversión, y será mediante un puente con Alejandro Spinello, dueño de Estudio Sparza, donde se emitiría el programa y se está armando la escenografía que ya te detallamos. El puente sería para pautar con el Gobierno Nacional aunque, según nos confirman, 'para Spinello sí hay, pero para Marcelo no. (Javier) Milei odia a Marcelo, si le dan la plata a él, no se hace el Cantando

"La tensión entre Tinelli y Vila va en aumento, al punto de que los rumores indican que el esposo de Pamela David podría activar una cláusula del contrato con el conductor y, en principio, dejarlo fuera de la gerencia de programación si no se logra realizar el programa de canto con famosos", concluyó el columnista de Radio 10.

Por otro lado, en las últimas horas Ángel de Brito aseguró que Leonardo Montero sería el principal candidato para conducir el certamen de canto. El conductor de LAM aseguró: "No está firmado, está charlado. Dijo: 'Sí, vamos para adelante, yo lo hago, me encanta el programa, me encantaría trabajar con ustedes'".

Paula Chaves le dijo que no a Marcelo Tinelli por problemas de salud

Marcelo Tinelli es el actual gerente de Programación de América TV. Sin embargo, el conductor se encuentra fuertemente cancelado por el público que ya no lo acompaña, tal como quedó demostrado en sus últimos programas a través del rating además de las redes sociales.

En medio de la incertidumbre por el Cantando 2024, Ángel de Brito confirmó la baja de Paula Chaves a quien Tinelli apostaba como conductora. De Brito expuso al aire los mensajes que intercambió con la modelo.

Según aseguró el conductor de LAM hay un problema de salud que le impidió ir a firmar el contrato. "No pudo firmar porque tuvo un problema de vesícula que la dejó de cama...", sentenció de Brito. Aunque luego deslizó: "Al otro día, festejó el cumpleaños de su hija Olivia. Cuando hablamos estaba en el Parque De la Costa".

image.png Marcelo Tinelli complicado: el Cantando 2024 no arrancó y ya tambalea.

Sin embargo, luego siguió explayándose sobre el ciclo y su fallida conductora: “Van a grabar 2programas el martes y 2el miércoles por una disponibilidad del estudio. Las eliminaciones, serán todas en vivo y Paula quizá tenga que venir un jueves a sacar un sobre solamente y para una mujer es más jodido que Tinelli porque se tiene que poner el vestido de nuevo y maquillarse”, explicó.

"Ella está con los tres pibes y los nueve perros, en chancletas y cebándole mate a Pedro en su casa y no quiere ir desde San Isidro hasta Balvanera. Y ahí ya no son tres días, son cuatro y ya no es lo mismo", sostuvo el conductor.

Por su parte, Yanina Latorre aseguró que es otro el motivo por el cuál Paula Chaves le soltó la mano a Tinelli. “A mí me contaron que empezó con muchas exigencias descabelladas”, aseguró la panelista.

Además, acusó a Chaves de querer bajar participantes del programa. Una de ellas, según Yanina Latorre, era la pareja de Andrés Nara, Alicia Barbasola, para no tener nuevos conflictos con su su ex amiga, Zaira Nara.

