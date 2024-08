Debutó Cocineros Argentinos: Levantó a América TV pero quedó fuera del podio

Sin embargo, el ciclo no logró superar en ningún momento a Telenueve (El Nueve), que se mantuvo firme en la tercera posición por detrás de Ariel en su salsa (Telefe) y el inoxidable El Zorro (El Trece) durante toda la franja.

Finalmente, 'Cocineros Argentinos' cerró su debut con 2.3, logrando de esta manera recuperarse de los bajos números del magazine matutino. Sin embargo, cabe destacar que tal pico fue, en parte, otorgado por el público de Intrusos, ciclo ulterior al que conduce Lozano y que comenzó unos minutos más tarde.

"Un placer y un honor que me hayan invitado para ser parte de Cocineros argentinos. Es de los programas más hermosos de la TV argentina con unos compañeros de lujo. Estoy muy contenta de haber vuelto a América", exclamó Lozano en el cierre del primer programa y concluyó el debut bajo la premisa: "Porque todos somos... Cocineros Argentinos".

La figura central que no estará en Cocineros Argentinos: "Decisión dificilísima"

Cocineros Argentinos regresó a la televisión a través de la pantalla de América TV. Sin embargo, el programa no contó con una de las principales figuras de su etapa en TV Pública. Se trata de Juan Braceli, quien explicó en Urbana Play los motivos de su despedida a fines de julio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/todopasa1043/status/1815809503612338554?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1815809503612338554%7Ctwgr%5E7cf4f58ede2549a54f85f5ea42be1098c1f6b2f4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fla-figura-central-que-no-estara-cocineros-argentinos-decision-dificilisima-n581880&partner=&hide_thread=false "Fue la etapa laboral, profesional y hasta personal más importante de mi vida así que gracias 'Cocineros', siempre, y estarán siempre en mi corazón", dice @juanbraceli. pic.twitter.com/B4LgU75i7q — Todo Pasa (@todopasa1043) July 23, 2024

"Fue duro para mi pero había que hacer un cierre y me sentí en paz porque pudimos alzar las banderas iniciativas del asunto que había iniciado hace 15 largos años que tienen que ver con la inclusión, llegar a cada uno de los rincones de la Argentina y la función de los medios públicos concretamente", analizó Braceli respecto a la finalización del ciclo en la TV Pública.

Cabe destacar que Braceli fue el encargado de expresar las palabras de cierre en la que fue la última emisión de Cocineros Argentinos en el canal estatal. Sin embargo, el también conductor reveló que no formará parte del regreso del envío:

Ahora Cocineros entra en una nueva etapa, no voy a estar y fue una decisión dificilísima. Yo me voy con la mejor porque Cocineros va a estar siempre en mi corazón y siento que forme parte del armado porque, en realidad, a mi no me llamaron para conducir sino para colaborar en el armado de un programa que iba a durar tres meses Ahora Cocineros entra en una nueva etapa, no voy a estar y fue una decisión dificilísima. Yo me voy con la mejor porque Cocineros va a estar siempre en mi corazón y siento que forme parte del armado porque, en realidad, a mi no me llamaron para conducir sino para colaborar en el armado de un programa que iba a durar tres meses

"Siento que el programa es parte de mi vida. Mi hija mayor tiene 16 años ahora y tenía pocos meses cuando estábamos a punto de comenzar", recordó. Y sumó: "Amo Cocineros, va a ser un programón. La incorporación de Maju Lozano le va a dar frescura en una pantalla como América, y cuentan conmigo para lo que sea".

Respecto a por qué decidió dar un paso al costado, el cocinero reveló: "Demandaba muchas horas y todos los días, y estoy con otros proyectos que no permitían que pudiera estar tanto tiempo como el que se merece un programa así. Es la etapa profesional y personal más importante de mi vida. Gracias siempre, Cocineros siempre estará en mi corazón"

-------

Más contenido en Urgente24:

Versiones de cambio de maquillaje en Energía, ¿o empujan a Rodríguez Chirillo?

El Indio Solari ya eligió: Cuál es el programa de streaming preferido del músico

Cáncer de estómago: Tenga cuidado con este alimento común