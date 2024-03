Emoción y pico de rating: Cocineros Argentinos se despidió en la TV Pública

Hay que tener memoria, recordar los inicios. Esto arrancó como una prueba, iba a dura tres meses y duró más de 15 años. Gracias a todas las gestiones a lo largo de todos estos años. Este programa no era posible si un canal público no apostaba por él. Somos una hermosa suma de identidades. Gracias a todos los que participaron y nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones. Somos una gran familia. ¡Cocineros argentinos hasta siempre! Hay que tener memoria, recordar los inicios. Esto arrancó como una prueba, iba a dura tres meses y duró más de 15 años. Gracias a todas las gestiones a lo largo de todos estos años. Este programa no era posible si un canal público no apostaba por él. Somos una hermosa suma de identidades. Gracias a todos los que participaron y nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones. Somos una gran familia. ¡Cocineros argentinos hasta siempre!

Pese a la indisimulable tristeza de sus protagonistas, Braceli adelantó en Radio con vos que "es muy posible" que el ciclo regrese. Sucede que, tal como indicó este medio, Cocineros Argentinos es gestionado por la productora Kapow, por lo que es muy factible que termine emigrando a un nuevo canal dada la popularidad del formato.

Cocineros Argentinos cerró con buenos números

El programa logró llegar hasta los 1.5 puntos de rating en su última emisión, números más que aceptables para la poca audiencia que registra día a día la señal estatal.

Baja sensible en TV Pública: Finaliza el mítico Cocineros Argentinos

En medio del importante ajuste fiscal que se está llevando a cabo en los medios públicos, varios ciclos de la TV Pública decidieron ser finalizados. Ahora le tocó el turno a un clásico de la emisora estatal, Cocineros Argentinos, que concluirá al término de marzo.

La información fue provista por el periodista Pablo Montagna de La Nación y Radio Continental a través de su cuenta de X (ex Twitter), y agregó que, además del ciclo culinario, también llegan a su fin La casa y Más de vos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pablomontagna/status/1770457409539998153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1770457409539998153%7Ctwgr%5E6e9424df46d669579cc142ba37c626797c79785d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fbaja-sensible-tv-publica-finaliza-el-mitico-cocineros-argentinos-n573477&partner=&hide_thread=false Terminan 3 programas de @TV_Publica que hasta fin mes van en vivo. Luego irían repetidos

El magazine #EnCasa - El clásico @cocinerosarg #CocinerosArgentinos y #MasDeVos pic.twitter.com/MPY81ouXHZ — Pablo Montagna (@pablomontagna) March 20, 2024

Curiosamente a mediados de enero había trascendido que, bajo la dirección del nuevo presidente de RTA, el radical Javier Monte, el único contrato que había renovado el canal público había sido con Cocineros Argentinos, aunque con un fuerte recorte en el presupuesto.

Cabe destacar que el envío era uno de los pocos envíos de la TV Pública que conseguía superar la unidad de rating, llegando incluso a picos de 1.5. Tales métricas, por más que puedan parecer escasas, eran más que considerables para la señal.

Sin embargo, todo parece indicar la política de ajuste promovida por la gestión de Javier Milei habría imposibilitado la continuación del programa.

