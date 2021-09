Furia y confusión por Cocineros Argentinos de la TV Pública

Resulta indignante para nosotros y nosotras que se extrajeran ejemplares –pulpos- de una línea de trampas contigua al muelle de bajamar de Caleta Córdova, la cual fue fondeada y se encuentran bajo responsabilidad de una cooperativa de trabajo de vecinos del lugar

image.png Enojo con la TV Pública por buzos de Cocineros Argentinos.

Luego, en nombre de los pescadores, pidió las correspondientes disculpas por la violencia:

“Lamentamos las reacciones de exaltación ante estos hechos y que fueron de público conocimiento. Entendemos que la falta de control de las instituciones que deben velar por el cuidado de un ambiente sano no estuvo a la altura de las circunstancias que aquí expresamos. No alentamos formas de violencia de ningún tipo, de las que sabemos que se realizaron las disculpas del caso. Entendemos que la falta de información en tiempo y forma sobre los bienes comunes naturales, sobre la época de reproducción de ciertas especies, la falta de respuestas de la justicia a las denuncias de los derrames de petróleo, con el silencio y complicidad de las instituciones estatales y empresariales, y como colofón la falta de un plan de monitoreo ambiental sobre la zona, la falta de un ordenamiento y plan de manejo sobre las actividades primarias y pesqueras, y la falta de identificación de quiénes realmente y desde hace años nos dedicamos a estas actividades”.

La persona que se ve golpear al buzo con una piña es César Viegas, quien más tarde pidió disculpas a través de El Comodorense Radio:

Fui preso de algún impulso y me fui al carajo por lo que dije e hice. Pido disculpas por esto

Sin embargo, disparó: "Violencia es mentir y decir que sos pulpero y sacar pulpos de una línea que tenemos acá esperando con objetivos".

Ahora bien, el Instituto de Desarrollo Costero, Dr. Héctor E. Zaixso, emitió el comunicado en donde niega que el pulpo tenga una veda establecida:

En virtud de los hechos ocurridos en la ciudad el día 23 de Septiembre que son de público conocimiento, y a raíz de diversas consultas recibidas, el Instituto de Desarrollo Costero comunica que la pesca del pulpo colorado Enteroctopus megalocyathus NO cuenta con una normativa que regule su extracción, por lo cual NO tiene una veda establecida. Según estudios científicos publicados hasta la fecha y basados en registros de la Patagonia, esta especie posee una maduración sexual estacional y una época de puesta principal durante los meses de verano y otoño. Complementando estos estudios, y dada la creciente actividad en torno a este recurso, desde nuestra institución estamos trabajando junto a pescadores y buzos locales y otras instituciones en proyectos de investigación tendientes a conocer aspectos relacionados al crecimiento y la reproducción de la especie en las áreas de pesca de Comodoro Rivadavia y adyacencias. Esperamos que entre todos podamos seguir generando información para el desarrollo sustentable de la actividad e invitamos a quienes aún no se han sumado a involucrarse y trabajar en conjunto.