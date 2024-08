Lourdes Arrieta afuera de todo y en Mendoza apuntan a Menem-Karina Milei

image.png "La primera semana de asumir como legisladora, decidió abandonar el partido y sumarse al armado de La Libertad Avanza de la mano de Martín Menem y de Karina Milei. En su momento advertimos que esto era demasiado apresurado", dicen desde el Partido Libertario de Mendoza sobre Lourdes Arrieta.

"Lo que se dio en particular es que todo ese proceso de adaptación no se dio. No recuerdo si los primeros días o la primera semana de asumir como legisladora, decidió abandonar el partido y sumarse al armado de La Libertad Avanza de la mano de Martín Menem y de Karina Milei. En su momento advertimos que esto era demasiado apresurado", añadió.

Según Caviglia, esa situación marcó "un antes y un después. Decidimos advertir a Buenos Aires de esta situación. En el transcurrir de ese tiempo vimos las anomalías, el famoso escándalo de los muertos". Es decir, "una vez entronizada Arrieta, gozando del apoyo de la hermana del presidente y del presidente de la Cámara de Diputados, es como que la política se alineó, la tomó como interlocutora e hizo caso omiso de estas desprolijidades que se venían viendo".

Sobre el futuro del partido, indicó: "El partido continuará siendo una opción liberal. No hay nada descartado que vaya o no vaya a ser parte de La Libertad Avanza. Hay que ser serios, racionales, y entender que estas coyunturas, como lo sucedido con Arrieta, son temas menores y que la sociedad está pendiente de otras cosas. De qué hace el gobierno para mejorar la situación, si sigue reduciendo los niveles de inflación y toda la serie de demandas que vimos manifestada en los votantes".

Segunda expulsión: Bloque de LLA en diputados

Este martes (27/8) a la noche se concretaría la expulsión de Arrieta del bloque libertario y el fin de su vínculo con Menem/Karina, tras un fin de semana donde reveló nuevos detalles de la polémica visita de diputados libertarios a represores, de la cual ella dijo no estar en conocimiento.

En una entrevista a Radio Con Vos, la legisladora se defendió. “Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto”, dijo sobre las iniciativas para liberar a los represores.

image.png Arrieta se fue con Menem y Karina Milei en una decisión "apresurada" dicen en Mendoza.

Tras negar una renuncia a la banca, avisó: “Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad”.

Arrieta tendría 2 opciones: o arma un monobloque ella sola o pide unirse a la bancada del MID que preside Oscar Zago, el exjefe de bloque de LLA.

Tras el escándalo de la reunión de bloque cuyos audios se filtraron a la prensa y donde se escucha a una Arrieta desbordada, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba “en evaluación” y luego tuvo que intervenir la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para tomar la decisión definitiva. Los dos a quienes Arrieta se había acercado al abandonar a su partido en Mendoza le terminaron soltando la mano.

