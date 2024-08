Javier Milei & La Libertad Avanza: Crisis de representación, representación de la crisis

Más pobreza en democracia, erosiona la credibilidad de la democracia: sucede en toda América Latina. En la Argentina permite entender, en parte, el fenómeno Javier Milei y La Libertad Avanza. La percepción de Urgente24 es que se avanza a un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, con consecuencias hoy imprevisibles. Pese a tener minoría legislativa, Milei no evita el choque. Diego Giacomini, su ex socio, dice que en la épica del hoy Presidente, se trata de ir hasta el final con las botas puestas. Quizás Milei especule que lo ampara el desprestigio no resuelto de sus rivales. Acerca de todo esto escribió el politólogo Horacio Poggi. Aquí va su texto: