Quentin Tarantino se plantó: "Toy Story 3 es perfecta, no voy a ver la 4"

La negativa a ver "Toy Story 4"

A pesar de su amor por la trilogía original, Tarantino se mantiene firme en su decisión de no ver "Toy Story 4". El director argumenta: "Terminaron la historia de manera perfecta, así que no, no me interesa ver si es buena. Ya terminé".

Esta postura del cineasta generó debate entre los fanáticos de la saga y los críticos de cine. Muchos se preguntan si Tarantino tiene razón al considerar que la trilogía original debería haber quedado como estaba, sin necesidad de una cuarta entrega. Aunque ahora, como indica la imagen de abajo, se viene la quinta.

¿Tendrá razón Tarantino? ¿O se estará perdiendo de una gran película? Lo cierto es que "Toy Story 4" recibió críticas positivas y recaudó más de mil millones de dólares en taquilla, además de ganar el Oscar a Mejor Película Animada.

