"Andate a la m...": George Clooney se pudrió de Quentin Tarantino y fue tajante

image.png Clooney y Tarantino trabajaron juntos por única vez en "Del crepúsculo al amanecer", una película coescrita por Tarantino.

En un tono más relajado pero firme, Clooney concluyó su reflexión sobre Tarantino con una frase tajante: "Entonces dije, 'bueno, andate a la mierda'. No me molesta putearlo. Él me puteó a mí". La tensión entre estos dos gigantes de Hollywood deja claro que ni siquiera los más famosos están exentos de la crítica.