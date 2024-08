Marvel quiere a Sydney Sweeney como la Gata Negra en 'Spider-Man 4'

Sydney Sweeney, ¿el nuevo rostro de la Gata Negra?

Según hizo circular el portal My Time To Shine Hello, Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en Euphoria y The Handmaid's Tale, estaría siendo considerada por Marvel y Sony para interpretar a la Gata Negra en Spider-Man 4. Aunque la noticia todavía no fue confirmada oficialmente, estos rumores provocaron muchísima emoción entre sus seguidores, quienes ven a la actriz de 26 años como una candidata perfecta para el papel.