Quentin Tarantino: Avisa última película y arden productoras

Quentin Tarantino ya sabe como cerrar su etapa cineasta

image.png Un director con mucho rock and roll.

Según The Hollywood Reporter, Tarantino terminó de escribir un guion original titulado The Movie Critic y actualmente se está preparando para dirigir la película este otoño. Las fuentes describen la historia como "ambientada a fines de la década de 1970 en Los Ángeles con una protagonista femenina en el centro". The Movie Critic aún no cuenta con el respaldo de un estudio, las prodocturas ya comienzan a arder y pelearse por obtener lo último de Taranta. Aunque el proyecto podría compararse pronto con Sony, que distribuyó Once Upon a Time in Hollywood, considerada la primera favorita.