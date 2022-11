Twitter: Actor de Marvel desafía a Tarantino y Scorsese

Si Marvel es cine o no es, se trata de un debate vigente desde que el género de superhéroes ganó más y más relevancia. en Twitter. El cineasta Martin Scorsese fue uno de los primeros en salir al cruce con declaraciones polémicas tildando directamente a que los films con héroes de mallas apretadas y capas no, no eran cine. Quentin Tarantino dijo que disfruta Marvel, pero no las considera como cine per sé.