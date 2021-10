Cumple años la película Pulp Fiction: ¿Cómo se convirtió en un éxito?

image.png Habría sido una locura ver a Kurt Cobain en Pulp Fiction...

El pasaje de la biblia que cita Samuel Jackson, no existe

En la mítica escena de un asesinato el personaje de Samuel Jackson, cita un pasaje de la Biblia: Ezequiel 25:17. Siempre se busca, nunca se encuentra. Quentin Tarantino confirmó que inventó completamente la supuesta cita bíblica de Jules para la película.

image.png Jules Winnfield es un asesino a sueldo que trabaja para Marsellus Wallace.

Uma Thurman no era la única Mia Wallace

Uma no fue la primera opción para este personaje. Kim Basinger, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Holly Hunter e incluso Jennifer Aniston fueron las primeras opciones. Quentin Tarantino pensó también en Julia Roberts, pero pedía mucha plata.

Por su parte, Uma Thurman no estuvo interesada en el rol hasta que el director la llamó y le leyó todo el guion por teléfono.

image.png Uma Thurman es la icónica Mia Wallace...

El Twist de John Travolta y Uma Thurman estuvo inspirado en el cine de Godard y Fellini

Cuando Mia Wallace y Vincent Vega bailan el twist, Quentin Tarantino contó que se inspiró en una escena de la película “Bande á Part”, de Godard y que utilizó una coreografía de la cinta “8 y ½”, un clásico del cine de Federico Fellini. Uma Thurman se negaba a bailar y Quentin Tarantino la convenció con el tema “You Never Can Tell”, de Chuck Berry.

image.png Homenaje al baile de la película de Federico Fellini 8½ ("Otto e mezzo").

El origen del nombre de la película

“Pulp Fiction” era una expresión utilizada para designar a las novelas y revistas impresas en papel barato, dedicadas a narrar historias de crimen y misterio.

El director quería que su película provocará la sensación de leer esas publicaciones:

Quería usar los tópicos más gastados del género, y después sacarlos de quicio. Se trataba de coger situaciones y personajes que todos conocemos (como el matón que se enamora de la mujer de su jefe), aplicarles las normas del mundo real, y ver cómo se desarrollaban Quería usar los tópicos más gastados del género, y después sacarlos de quicio. Se trataba de coger situaciones y personajes que todos conocemos (como el matón que se enamora de la mujer de su jefe), aplicarles las normas del mundo real, y ver cómo se desarrollaban

image.png Póster oficial de Pulp Fiction...

Pulp Fiction es definitivamente una película que vale la pena ver. Fue premiada con el Globo de Oro al Mejor guión y obtuvo siete candidaturas en la edición número 67 de los Premios Óscar, entre ellos Mejor película y Mejor director, pero perdió contra “La lista de Schindler”.

Hoy es un clásico del cine, imperdible.