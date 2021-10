Hollywood le queda chico: Madonna rechazó a más de una película

Los siguientes trabajos de Madonna fueron cameos o personajes menores, como una cantante de telegrama en Blue in the Face (1995), una bruja en Four Rooms (1995) y la dueña de una compañía de sexo telefónico en Girl 6, de 1996.

En ese año, cosechó elogios al personificar a Eva Perón en la adaptación cinematográfica del musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, Evita.

image.png Su actuación como Evita, le valió un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.

Un subibaja de emociones

Su interpretación como Abbie en The Next Best Thing (2000), de John Schlesinger, fue nuevamente criticada y obtuvo otro Golden Raspberry a peor actriz.

La primera colaboración con su segundo esposo, Guy Ritchie, fue en 2001 con el cortometraje The Hire: Star. Ambos volvieron a trabajar en Swept Away de 2002, una nueva versión de la película del mismo nombre de 1974 dirigida por Lina Wertmüller.Sin embargo, fue un fracaso crítico y comercial.

Su carrera actoral atrajo en gran medida una respuesta negativa de los críticos y periodistas. Posee un total de nueve premios Golden Raspberry, la mayor cantidad para una actriz, e incluso fue proclamada en 2000 como la peor actriz del siglo.

image.png Algunos de los roles de Madonna.

Stephanie Zacharek, de la revista Time, señaló que como actriz:

Parece inexpresiva y poco natural, y es difícil de ver, porque ella claramente está haciendo todo lo que puede Parece inexpresiva y poco natural, y es difícil de ver, porque ella claramente está haciendo todo lo que puede

Pese a las malas reseñas, Juan Sanguino, de la versión en español de Vanity Fair, señaló que:

Su filmografía era un "caso único" en Hollywood y, si bien su legado en el cine era "espantoso", es "el ejemplo perfecto de cómo una estrella puede utilizar sus películas para transmitir la imagen que quiera de sí misma".

Sumado a esto, sus películas la ubican dentro de los 600 artistas más taquilleros de la pantalla grande.

¿Hollywood es poco para Madonna?

El viernes pasado durante su participación en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, Madonna reveló que rechazó participar en The Matrix (1999). Aunque no especificó qué papel le ofrecieron en esta icónica película.

“Matrix” recaudó 463 millones a nivel mundial y se convirtió en un film de culto que dio lugar a tres secuelas: dos estrenadas en 2003 (Reloaded y Revolutions) y la próxima será el 22 de diciembre del 2021 (Matrix Resurrections).

La reina del pop comentó lo siguiente,

Rechacé un rol en The Matrix, ¿puedes imaginarlo? Quería matarme. Es una de las mejores películas que se han hecho. Una pequeña parte de mi se lamenta por ese momento en mi vida





image.png Goodbye Matrix...

Pero eso no es todo…

Durante la misma entrevista en “The Tonight Show”, Madonna admitió que también rechazó el papel de Catwoman en Batman Returns (1992).

Me arrepentí de rechazar el rol de Catwoman, eso fue bastante feroz Me arrepentí de rechazar el rol de Catwoman, eso fue bastante feroz

image.png Este personaje fue interpretado por Michelle Pfeiffer y no nos quejamos...

No dio motivos de porqué rechazó producciones interesantes, una más prestigiosa que la otra, pero sí comentó que se arrepiente. ¿Madonna es mucho para Hollywood? ¿Este le queda chico? Evidentemente los 90’ fue un momento donde la actuación fue un subibaja de emociones...