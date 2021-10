Scream 5: Vuelve Ghostface, ¿Se mantendrá la esencia Craven?

Otra generación, otro movimiento, otro tipo de audiencia.

Es por eso que hoy en día es muy bien recibida y sus secuelas no recibieron tanto odio como algunas de “Jason” o “Freddy”.

También no cae en el cliché de un "solo" asesino. Ghostface, es más que un asesino. Al estilo Clue, buscamos quien es el culpable.

Misma arma, mismo traje, diferente asesino. Se respeta la tradición.

El legado de Wes Craven

El creador de Freddy Krueger y director de “A Nightmare on Elm Street”, se adaptó a otra generación. También hay que tener en cuenta la participación de Kevin Williamson. Este guionista ya conocía muy bien el género.

Contexto:

A Wes le fue muy bien en la primera de Freddy, “A Nightmare on Elm Street” (1984) pero con “Wes Craven's New Nightmare” (1994) pinchó este personaje y la película. Es por eso que en 1996 volvió con toda y nos trajo Scream.

Scream: grita antes de morir 1 (1996)

Scream 2 (1997)

Scream 3 (2000)

Scream 4 (2011)

Pero, Wes Craven nos dejó en 2015. “Scream 5” se anuncia como la quinta entrega de la serie Scream, siendo una secuela directa de Scream 4 de 2011 y la primera de la serie que no será dirigida por Wes Craven. En este caso cuenta con la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y es escrita por James Vanderbilt y Guy Busick.

¿Va a ser raro? Si.

Estamos acostumbrados a la insignia Craven y será la primera película sin esta. Pero Matt Bettinelli-Olpin dirigió “Boda sangrienta” una producción de terror bastante buena para la década.

A continuación el tráiler de “Scream 5”, una película que parece revivir la esencia de esta saga.

¿Otra sobreexplotación de producto fallida o una buena continuación?

Más de una vez vimos remakes o secuelas aburridas, insoportables que arruinan la esencia de su producto original. ¿Por qué hacen esto? ¿Quieren seguir lucrando o simplemente hay algo que el espectador no deja ir?

Los clásicos que no podemos soltar...

Cuánto de verdad hay en una sola oración. Como espectadores solemos acudir a lo clásico o lo que una vez nos gustó.

Nos cuesta ver nuevas producciones porque o solemos escoger la “opción segura” o nada está a su altura. Queremos asombrarnos o simplemente ir por lo que alguna vez nos generó algo.

Como fanática de la saga “Scream ” y del terror, no me quejo por esta nueva película. Le tengo fe y a la vez no.

Le tengo fe porque me brinda esa nostalgia que viví cuando era chica, con los mismos personajes, mismo asesino y misma trama.

No le tengo fe porque suelen sobre explotar tanto el producto, que se vuelve en algo innecesario. A veces es mejor #soltar y no arruinar una buena producción. Además me da miedo que no este a cargo de Wes Craven.

El tráiler tiene pinta, no espero nada pero a la vez espero algo. Veremos el 14 de enero de 2022.