"Halloween": ¿Quién es el rey del cine slasher?

De todas formas, generalmente se considera Halloween (1978) de John Carpenter como la primera película dentro de esta categoría. Le siguió Friday the 13th (1980) de Sean S. Cunningham; películas que generaron numerosas secuelas.

Su época de mayor éxito fue a lo largo de los años 80, con títulos reconocidos como Prom Night (1980) de Paul Lynch, The Slumber Party Massacre (1982) de Amy Holden Jones, A Nightmare on Elm Street (1984) dirigida por Wes Craven, Child's Play (1988) y Clownhouse (1989).

A finales de la década el público empezó a cansarse de los psicópatas imparables y el mercado de películas slasher comenzó a decaer.

No fue hasta la llegada de Scream (2000) cuando volvió a revivir. Fue un éxito comercial y cinematográfico que trajo una nueva generación al género.

image.png Scream (2000)

Otras películas parecidas estrenadas en aquella época son I Know What You Did Last Summer (1997), Leyenda urbana (1998), La novia de Chucky (1998), Cherry Falls (2000), Destino final (2000), Valentine (2001),La casa de cera (2005).

También comenzaron a estrenarse remakes de películas slasher famosas, las cuales buscaban revivir las franquicias. Como The Texas Chainsaw Massacre (2003), Black Christmas (2006), Halloween: El Origen (2007), Prom Night (2006), Viernes 13 (2009), y A Nightmare on Elm Street (2010). No tuvieron mucho éxito la verdad.

Pero si hay algo que los fans no olvidan, son los villanos de estas películas. Estos asesinos que odiamos pero que amamos ver en la pantalla grande. Detrás de todas estas películas hay un culto increíble, mucho fanatismo que lleva a un análisis profundo de estos personajes.

image.png Análisis de los "Body Counts". Por Film.com

En el top 3 están:

1. Jason Voorhees

Cuenta con el body count más alto, asesinando a 158 personas en todas sus películas. La imagen de Jason Voorhees, con su máscara de hockey y su machete, es una de las más reconocidas dentro del cine de terror.

image.png Jason Voorhees villano de Friday the 13th (1980).

2. Michael Myers

Cuenta con 128 asesinadas hasta la película del 2018. Pero todavía queda “Halloween Kills” que se estrena este año. Michael Myers, es un asesino serial que ha sido capaz de regresar de la muerte en numerosas ocasiones. Con su conocida máscara blanca sigue asustando a nuevas generaciones.

image.png Michael Myers villano de Halloween (1978)

3. Freddy Krueger

Hasta el 2010 cuenta con un "Body count" de 43 personas. Freddy Krueger tiene la habilidad de perseguir a sus víctimas en sus sueños y despliega habilidades sobrehumanas. Conocido por su guante de navajas, su rostro quemado y su suéter de rayas rojas y negras, Krueger es uno de los asesinos seriales más carismáticos en la historia del slasher.

image.png Freddy Krueger villano de Nightmare on Elm Street (1984).

El cine slasher es un subgénero mítico del cine de terror que nos regaló grandes joyas dentro del séptimo arte. Todavía no sabemos si Michael Myers le ganara con su “Body count” a Jason Voorhees. Es muy difícil responder: ¿Quién es el rey del cine slasher? pero si sabemos que uno no se cansa de estos personajes.

Pueden ver Halloween en Netflix y prepararse para Halloween Kills el 14 de Octubre.