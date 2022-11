1ra. serie de Spider-Man: Sony aplica un correctivo a Marvel

image.png El debut de Silk en las viñetas.

El personaje apareció anteriormente en Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War, interpretado por Tiffany Espensen; no está claro si Espensen volverá a interpretar el papel en la nueva serie.

Como parte del acuerdo, la serie debutaría en MGM+ en los EE. UU. antes de dirigirse a Amazon Prime Video, y este último transmisor tendrá los derechos de distribución internacional. Y no, no pasará por Disney Plus.

El Universo Spider-Man de Sony parece abrazar la idea de que cualquiera puede ser Spider-Man, como lo demuestra Miles Morales en Spider-Man: Into the Spider-Verse. En verdad, Spider-Man siempre ha trascendido la raza y el género.

Nicholas Hammond, quien interpretó a Spider-Man en la serie The Amazing Spider-Man de la década de 1970 , señaló que la máscara de Spider-Man significa que es un" personaje racialmente neutral" en el sentido de que podría ser cualquiera detrás de ella. El Spider-Verse lleva esto un paso más allá, ya que puede haber Spider-Men que sean asiáticos, británicos o africanos; incluso puede haber arañas que sean mujeres. Es probable que Silk se posicione como el Spider-Totem principal del Universo Spider-Man de Sony, tomando el lugar de Peter Parker.

En un comunicado sobre el programa, la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, dijo:

La reciente reinvención animada y de acción en vivo de Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller y Sony de la franquicia Spider-Man ha representado algunas de las narraciones de superhéroes más dinámicas en el cine. Junto con la visión creativa de Angela Kang, no podríamos estar más complacidos de traer Silk: Spider Society a nuestros clientes de MGM+ y Prime Video

Aún no se ha anunciado ningún calendario ni fecha de estreno para el programa.

