Es un montón, Marvel: La Spider-Man lesbiana y discapacitada

Y aunque fue creada con una visión más informal del Hombre Araña, muchos fanáticos se quejaron del absurdo personaje, que explota todos los parámetros inclusivos en una sola protagonista.

Porque no solo es mujer, cuestión ya utilizada en el pasado que cambio drásticamente el punto de la trama original y no pareció molestarle a los lectores, sino que también es lesbiana y activista del LGBT, además de discapacitada, ya que anda en silla de ruedas.

En las imágenes se ve a la misma en su momento de héroe y en su vida corriente. De hecho, aparece reflejada la bandera de inclusión tan reconocida en el último tiempo.

image.png Las diferentes versiones de Spider-Man presentadas en sus comics.

Cabe destacar que fue esta serie de cómics la que inspiró a la película animada Into The Spider Verse que salió en 2018. Pero desde entonces, la autoría de los cómics del multiverso de Spider-Man han cambiado de manos y los nuevos mandatarios le dieron una rediseñada mirada progresista a la cuestión.

De aquí la preocupación de los fans que temen que esta historia choque con la tan aclamada película que tiene a Miles Morales como protagonista. Sony confirmó dos films más que le siguen a esta misma, Across the Spider-Verse que saldrá en 2023 y Beyond the Spider-Verse que se estrenará en 2024.

Más contenido en Urgente24:

Cruzó la meta y colapsó: "Estuve 22 minutos muerta"

Revelan grave interna en River: Gallardo vs. Enzo Pérez

Este peligroso hábito aumenta tu riesgo de demencia

La falta de esta vitamina pone en peligro a tus huesos

5 destinos ideales en los que se podrá usar el Previaje 3