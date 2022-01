Luego de Spider-Man, Uncharted: Sony está en la gloria

Los inversores han levantado su pulgar y las acciones de Sony se encuentran en un máximo de 20 años. La mayoría de los analistas bursátiles aconsejan "Comprar". Sony Pictures tuvo 3 de las 10 mejores películas en USA, encabezada por 'Spider-Man: No Way Home', que recaudó más de US$ 668 millones después de su estreno en diciembre y se convirtió en la 6ta. película más taquillera en la historia del cine estadounidense. Se espera que el grupo informe ganancias récord de US$ 950 millones en 2021, un 150% más que en 2017.