El 'Arse', fue con: Alejandro Medina; Christian Chimino, Ignacio Gariglio, Gustavo Canto, Damián Pérez; William Machado, Mauro Pittón, Dardo Miloc, Facundo Krupzky; Sebastián Lomónaco, Lucas Cano.

image.png Arsenal y River no se sacaron diferencias en Sarandí (17/8). (Foto: Noticias Argentinas).

Luego del empate de visitante, el equipo de la banda roja se repuso con una goleada 3-0 ante Central Córdoba el pasado domingo (21/8) en el Más Monumental.

Los tres puntos le sirvieron al 'Millo' para no perderle pisada a Atlético Tucumán -líder del torneo- y que ayer (23/8) venció a Barracas Central por 4-0 en su casa y ante una multitud de hinchas.

Además, River sigue peleando por un lugar en la Copa Libertadores 2023. De momento, los de Núñez dominan la tabla anual con 54 puntos y se estarían clasificando al mayor torneo continental. Sin embargo, la distancia con Argentinos Juniors -4° en la clasificación y en puestos de Sudamericana- es de tan solo dos unidades.

De todas maneras, los de Marcelo Gallardo tienen una tercera vía para llegar a la Libertadores -si contamos que la primera es ser campeón de la Liga Profesional de Fútbol y la segunda es acceder mediante la mencionada tabla anual-. Ahora, la Copa Argentina.

El torneo más federal de Argentina entrega una plaza para la Copa Libertadores siguiente para quien se consagre. El Muñeco Gallardo apuesta a un trofeo que ya levantó en tres oportunidades (2016,2017 y 2019). Al entrenador le gusta el mata-mata.

En ese sentido; los Millonarios siguen en carrera en el certamen y se enfrentarán a Defensa y Justicia por los octavos de final, el próximo miércoles (31/8) desde las 21:30 horas en el Estadio Centenario (Chaco), buscando seguir avanzando en la competición.

image.png Marcelo Gallardo quiere terminar de la mejor manera el año en la Liga Profesional y en la Copa Argentina.

Previo al encuentro ante el 'Halcón', el club blanco y rojo deberá visitar a Tigre este sábado (27/8) en Victoria, desde las 20:30 horas (horario local).

¿Marcelo Gallardo se agarró con Enzo Pérez?

Son las caras más visibles de River y demostraron tenerse un afecto y un respeto muy importante. Sin embargo, lo que contó Pablo Ladaga dejó con la boca abierta a varios.

El periodista develó un supuesto pero fuerte cruce entre el director técnico y el mediocampista central mendocino.

"Fue en el partido entre Arsenal de Sarandí-River. Final del primer tiempo, van al vestuario y el técnico de River se dirige a (Lucas) Beltrán y le recrimina ciertas cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico. Aparentemente; el tono, el modo, la forma no fue la mejor. El que interviene, y acá está la cuestión, es Enzo Pérez", comenzó Ladaga.

Se levanta, lo mira al entrenador, y le dice 'perdón, esto no. La falta de respeto no. Cuidado.' Se levanta, lo mira al entrenador, y le dice 'perdón, esto no. La falta de respeto no. Cuidado.'

El reportero continuó contando en los micrófonos de Radio 10: "Se le acerca (Franco) Armani a Enzo Pérez y le dice 'yo tampoco lo aguanto más. Después del Mundial me voy'. Para mí es ciclo terminado".

image.png Polémica en River: ¿Se agarraron Gallardo y Enzo Pérez?

"Un amigo del jugador le manifestó: 'Pero, ¿como? ¿Y ese cariño que se tienen (por Pérez y Gallardo)?"."A lo que Enzo contestó 'pará, cariño le tuve a (Alejandro) Sabella. A él le tengo respeto, es un gran entrenador'", sentenció Pablo Ladaga.

