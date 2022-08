No hay acuerdo de rescisión: Viviana Canosa sigue la novela

Se armó el tole tole... Del lado de Canosa se hizo una propuesta de comunicado breve, que luego el negociador de América lo devuelve corregido, ¿y qué incluye? El canal quería que Viviana agradeciera a las autoridades Se armó el tole tole... Del lado de Canosa se hizo una propuesta de comunicado breve, que luego el negociador de América lo devuelve corregido, ¿y qué incluye? El canal quería que Viviana agradeciera a las autoridades

Esto claramente no gustó desde el lado de la conductora, cosa que llevó a que se niegue a hacer el mismo: “Me cuentan que le molestó que ella se guardó en silencio y dijo: 'A mí todo el canal me mató. Empezando por Daniel Vila’”, siguió contando la panelista.

image.png En el Grupo América viven una incertidumbre y buscan dejar bien parado al medio, cosa que podría traer también algunos cambios en su grilla en el futuro.

La conductora ex A24 y El Nueve, espera llegar a una resolución acordada, sin embargo, si no sucede, la fecha límite es el día de hoy (19/08). “Viviana ya tendría redactada una carta documento para una rescisión unilateral, que me dicen que es en términos durísimos alegando todos los tratados internacionales habidos y por haber que consagran la libertad de expresión y de prensa”, concluyó Calabró.

Así Canosa espera a por una resolución rápida para pautar ya su nuevo rumbo en la televisión argentina. Las puertas de Crónica TV, TN y CNN parecen ser las que están abiertas, pero únicamente desde el canal del Grupo Olmos se comunicaron directamente con ella, al menos eso es lo que se sabe.

En Urgente24 seguiremos de cerca a esta conductora que podría derivar en uno de los canales importantes que quieran contar de sus servicios, cosa que no sería menor dejando en evidencia los 4 ⁄ 5 puntos promedio de rating que solía conseguir en su viejo trabajo.

Más contenido en Urgente24:

4 bares secretos para visitar en Buenos Aires

Cae Netflix y resurgen Cuevana 3 y páginas gratuitas

Día del Niño: 4 paseos imperdibles en Buenos Aires

Furor por cirugía estética que impulsa el turismo en Turquía

Top 10 semanal en Netflix: Mejores películas y series de TV