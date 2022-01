Según Twitter, ESPN echó a periodista por criticar a River

El periodista deportivo, Pablo Ladaga, forma parte del ciclo ESPN F90 de la cadena ESPN. Sin embargo, varios televidentes notaron que el también conductor no se presentó en las últimas emisiones, motivo por el cual su nombre su hizo tendencia en Twitter en las últimas horas. Fieles a su estilo, los usuarios de la red social del pajarito armaron un importante revuelo y concluyeron que el motivo de sus ausencias es que al periodista lo despidieron. Y el motivo no sería otro que los comentarios que hizo Pablo Ladaga hace tan solo unas semanas, criticando la política de refuerzos del último campeón argentino, River Plate. Si bien el supuesto damnificado aún no se ha expresado al respecto, en Twitter dan por cierta esta versión de los hechos y le exigen al canal una respuesta.