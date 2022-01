Flavio Azzaro resiste despido que pide la comunidad LGBTIQ+

https://twitter.com/FlavioAzzaro/status/1483596789886423040 Tranquilo, Guido. No te pongas nervioso. Seguí hablando de la vida privada de la gente en tv, que esa es tu especialidad. Contar quién se separa, quién engaña… eso sí es hermoso y de buena comunicación. — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) January 19, 2022

Sin embargo, una de la respuestas más sorpresivas fue la de Tani Fernández, también conocido bajo el seudónimo Dhyzy, artista dragqueen e hijo del Presidente Alberto Fernández, quién se expresó acerca de lo ocurrido en la pantalla de Crónica TV por medio de una serie de historias en su cuenta de Instagram.

image.png Las historias de Dhyzy, flamante miembro de la comunidad LGBTIQ+, en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Flavio Azzaro

Luego de sus dichos en Crónica TV, Azzaro reaccionó de diversas maneras."Me encanta porque son inclusivos pero te dicen 'Ojalá te echen de la televisión , no puedo creer cómo pensás'. Son ellos los fachos. En la gran mayoría de los casos, actúan y se expresan idéntico a lo que dicen aborrecer. Son resentidos", comenzó disparando en su Twitter. Sin embargo, más tarde hizo una autocrítica y se disculpó con la comunidad LGBTIQ+. "No le di importancia al ataque que había recibido el lugar. No fui empático con los que sufrieron esta agresión. No estuvo bueno. Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema del que entienda mucho. Soy un ignorante y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo", reflexionó.

