Balón de Oro a Messi y escrache a Flavio Azzaro: Qué dijo

“Me imagino que si es por el lado de Messi, él pensará: ‘Mirá lo que dijo este boludo’ (...) Lo entendería perfectamente. Después, es lo que dije. No tengo mucho más para aportar”, comenzó señalando Flavio Azzaro.

Respecto a la crítica que realizó sobre Lionel Messi durante el Mundial del año 2018, Azzaro sostuvo: “Para mí, ese fue su peor partido en la Selección Argentina y Argentina estaba quedando afuera. Sentía que era una selección muy messidependiente y él no se podía hacer cargo de eso. (...) Mi esencia es ser un tipo crítico, calentón y Messi no estaba jugando como a mí me parecía que tenía que jugar”, explicó.

“Lo dije porque lo sentía, estaba enojado porque Argentina se estaba quedando afuera del mundial en primera ronda. Para mí, Messi estaba jugando pésimo”, continuó, para luego expresar qué sensación le genera el capitán argentino actualmente. “Pienso que Messi demuestra otra actitud, otro liderazgo. Capaz que él no lo siente de la misma manera, por ahí siente siente que siempre fue igual. Pero si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambio de parecer. Que no significa lo mismo que reconocer errores", finalizó Azzaro.

Llegó el séptimo para Messi

Lionel Messi obtuvo el Balón de Oro, el premio al mejor futbolista del mundo, lo cual ya había conseguido en otras seis oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) y se convirtió en el más ganador de la historia. Su principal competidor fue el atacante polaco, Robert Lewandoski, quien se llevó el reconocimiento al mejor delantero del año 2021. Los tres atletas restantes que completaron el top fueron Karim Benzemá, Jorginho y N’Golo Kanté.

image.png Lionel Messi con el Balón de Oro.

Las primeras palabras de Lionel Messi luego de recibir el premio fueron: “Me preguntaban cuándo me iba a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol”. Lio recordó también a sus compañeros del Barcelona, su antiguo club, del Paris Saint-Germain y del seleccionado nacional: “Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la Selección”.