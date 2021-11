Flavio Azzaro ridiculizado por meterse con García Moritán

En ese momento, quien salió a interrumpirlo fue el periodista Flavio Azzaro, quien milita públicamente a favor del peronismo y gobierno K.

-“Tomaron un poco de deuda, nada más”, le retrucó Azzaro.

- “Esa es otra pavada más”, le contestó García Moritán.

-“¿Es una pavada que tomaron deuda?”, retrucó Azzaro.

-“Es una pavada decir que fue Macri el que nos endeudó. Todos los gobiernos, desde el 55 en adelante, nos fueron endeudando”, respondió el legislador.

Luego de ese cruce, Flavio Azzaro quiso ningunear a Roberto García Moritán y le preguntó irónico:

“Discúlpeme, marido de Pampita, le hago una consulta...”, dijo. De inmediato, sus compañeros de panel intervinieron y le dijeron que lo llame por su nombre.

“¡Es el marido de Pampita! Es un elogio que te digan ‘marido de Pampita’. Si a mí me dicen ‘marido de Sol’, me pongo contento”, se justificó.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1460598251414081537 "Azzaro":

Por su cruce con Roberto García Moritán en #PolemicaEnElBar pic.twitter.com/pbmEJBylT4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2021

Visiblemente enojado, el economista intervino y frente a la cámara dijo: “Por favor, súbanle notas porque sino tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en las revistas”. Sin embargo, fue interrumpido por Azzaro que gritó: “¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, dale!”.

“No te conoce nadie, mostro. Sos el marido de Pampita”, siguió gritando Azzaro, al tiempo que aseguró: “El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco”.

Contraria a la actitud patotera de Flavio Azzaro, Roberto García Moritán mantuvo la calma en todo momento, y respetuosamente disparó contra el periodista para finalmente dejarlo sin palabras.

“Sos un maleducado, pero me llena de orgullo, olvídate. Lo sos por tu forma de hablar, por tu forma de pensar. Sos una persona que está poco educada, muy poco educada, pero mal no te va, dentro de todo. Por tu capacidad no te va mal”, cerró.

https://twitter.com/RodrigoForlenza/status/1460661779831349252 Tremendo baile de @Robergmoritan a @FlavioAzzaro. Les duele la paliza COLOSAL que se comieron en todo el país. pic.twitter.com/pKljmrloHM — Rodrigo Forlenza (@RodrigoForlenza) November 16, 2021

Pampita al ataque:

Como si no bastara con el cruce que Flavio Azzaro tuvo con Roberto García Moritán, fue la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain quien este martes 16/11 salió a defender a su esposo con una irónica historia en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, Pampita compartió una entrevista retro a la vedette Valeria Degenaro con un textual que involucra al periodista deportivo y que no lo deja bien parado.

“El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril”, es el textual que se resalta de la mediática, que posa en una bikini color verde y a quien presentan como “decepcionada”.

En esa entrevista, la mediática contó intimidades de dos meses de relación con Azzaro, en los que, entre otras cosas, asegura que prefería aquel menú casero antes que cualquier salida y que quiso darle un calmante para no tener sexo.