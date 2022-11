"Decía que en esa discusión que se dio, él puso un ultimátum, no le hicieron caso y entonces presentó su renuncia. Pero no tenía que ver con lo energético, tenía que ver con una discusión sobre variables financieras, que son discusiones de política económica. Es decir la renuncia no tenía que ver con ninguno de los otros factores, dijo que su renuncia tenía que ver con la discusión con Pesce", insistió el mandatario bonaerense.

En este sentido, Axel Kicillof dijo que "Pesce que fue confirmado de nuevo, hace poco, en el Banco Central. No es una evaluación de eso, simplemente una constatación de que son decisiones de políticas económicas”.

El gobernador bonaerense hizo estas declaraciones en el marco de una crítica a los candidatos "de derecha": "apertura importadora, desregulación financiera, reducción de salarios, tasa de interés alta, recorte del gasto público... estos 5 factores de política económica son los que nos están proponiendo para la Argentina si vuelve a ganar la derecha".

"Entonces uno a veces se pregunta cómo tan livianamente -sobre todo ahora que dicen qué política económica quieren aplicar porque en 2015 no lo decían- pueden venirle a proponerle a la sociedad argentina, incluso a los empresarios, políticas que llevan a la desindustrialización, a la distribución regresiva, a la exclusión social, a la pérdida de derechos, han sido siempre esas las políticas y son esas las que buscan aplicar", lanzó.

"En la Argentina básicamente hay dos modelos, y para sintetizarlo, hay un modelo que busca ampliar los derechos y reconocer los derechos, para eso se necesita un Estado distinto, que intervenga en la economía. No un Estado que sea bobo, ineficaz o estúpidamente grande, pero necesitás un Estado que se ocupe de eso. Y del otro lado, un Estado al servicio de pequeñas minorías, porque el endeudamiento no viene solo, hay que ir a buscarlo... no crean que la flexibilización laboral o la pérdida de conquistas vienen solos, hay un Estado, pasa que es un Estado al servicio de determinados intereses", continuó Kicillof.

"Esta es la discusión política de la época, la discusión que se viene por delante. El año próximo vamos a discutir qué queremos, si queremos derechos o derecha", finalizó.

