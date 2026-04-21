El papa Francisco mueve a la política: Milei, Kicillof, Villarruel, Adorni y más

MARTES 21 DE ABRIL DE 2026. En el primer aniversario desde su fallecimiento, el papa Francisco sigue movilizando a la política en Argentina. Al igual que en su pontificado, la figura de Bergoglio está presente de manera contundente en el debate interno ty la compulsa de la "grieta", esa que intentó esquivar y le costó la visita a su tierra natal una vez líder de la Iglesia Católica.

En ese sentido, Javier Milei no omitió la fecha y recordó a Francisco desde Jerusalén. En la basílica del Santo Sepúlcro, el mandatario argentino rindió homenaje a Bergoglio junto al canciller Pablo Quirno, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

De regreso en Argentina, la muerte de francisco también dará una imagen inédita en horas de la tarde. En la basílica de Luján tendrá lugar el homenaje de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) encabezada por el arzobispo Marcelo Colombo, y contará con la asistencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicepresidente Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Los tres desde distintas posiciones, compartirán el espacio físico en momentos de alta tensión política. En especial para el funcionario nacional investigado, quien asistirá a la misa en honor a Francisco en nombre del presidente Milei y marcando la fractura interna con la vicepresidenta una vez más.

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