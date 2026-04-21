El papa Francisco mueve a la política: Milei, Kicillof, Villarruel, Adorni y más

MARTES 21 DE ABRIL DE 2026. En el primer aniversario desde su fallecimiento, el papa Francisco sigue movilizando a la política en Argentina. Al igual que en su pontificado, la figura de Bergoglio está presente de manera contundente en el debate interno ty la compulsa de la "grieta", esa que intentó esquivar y le costó la visita a su tierra natal una vez líder de la Iglesia Católica.
En ese sentido, Javier Milei no omitió la fecha y recordó a Francisco desde Jerusalén. En la basílica del Santo Sepúlcro, el mandatario argentino rindió homenaje a Bergoglio junto al canciller Pablo Quirno, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
De regreso en Argentina, la muerte de francisco también dará una imagen inédita en horas de la tarde. En la basílica de Luján tendrá lugar el homenaje de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) encabezada por el arzobispo Marcelo Colombo, y contará con la asistencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicepresidente Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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Los tres desde distintas posiciones, compartirán el espacio físico en momentos de alta tensión política. En especial para el funcionario nacional investigado, quien asistirá a la misa en honor a Francisco en nombre del presidente Milei y marcando la fractura interna con la vicepresidenta una vez más.
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Mientras tanto, el mundo artístico extendió el luto por el fallecimiento de Luis Brandoni y Luis Puenzo. Este último fue el director de "Historia Oficial", el primer filme argentino en recibir un Óscar.
Con la muerte de Visitación Folgueiras desaparece una de las últimas voces de la generación que transformó el dolor en una lucha colectiva por la memoria. La mujer, nacida en Asturias y convertida en una de las Madres de Plaza de Mayo, falleció este domingo en Buenos Aires a los 101 años.
En el marco de su gira oficial por Israel, el presidente Javier Milei eligió un escenario cargado de simbolismo para rendir homenaje al papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento. Desde Jerusalén, y tras una visita al Santo Sepulcro, el mandatario compartió un mensaje en el que destacó la figura de Jorge Bergoglio y su impacto global.
"Feliz cumpleaños Toto querido. Fin", escribió Manuel Adorni en X, saludando al ministro de Economía, Luis Caputo, que este martes (21/04) cumple 61 años. El jefe de Gabinete, que viene teniendo un perfil más bajo en las redes sociales desde que estallaron los escándalos, recibió todo tipo de chicanas por el posteo pero, sobre todo, por la foto elegida.
La empresa Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores para reordenar su estructura financiera, en un contexto de menor nivel de actividad en su planta de Mar del Plata y caída de ventas en el mercado interno.
Germán Molkuc: Otra vez Javier Milei apunta contra el periodismo, en este caso al columnista de La NaciónCarlos Pagni, como si con eso resolviera la percepción que le tiene la gente. Mientras tanto, las encuestas muestran que su imagen cae por debajo de Axel Kicillof y la desaprobación ya supera con comodidad a la positiva en la mayoría de los relevamientos.
Mario Pergolini es conocido: presentador de radio, televisión, dirigente deportivo y emprendedor. En Vorterix conduce 'No Preguntes por Rusial'; y en Canal 13 (eltrece), 'Otro día perdido'; y en el programa de streaming, 'Paren la mano' es columnista.
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