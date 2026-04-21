Lo que sucedió este mediodía en LN+ debería encender todas las alarmas en el Gobierno de Javier Milei: varios pasajeros en Aeroparque expresaron su respaldo al paro de controladores aéreos, lo que sorprendió incluso a la conductora María Laura Santillán. El director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, analizó el cambio en el "humor social".
SORPRESA EN LN+
Alerta total para Milei: El paro comienza a tener respaldo social
Sorpresa en LN+ por pasajeros 'bancando' el paro en Aeroparque, y toda una señal de alerta para Javier Milei. "Cambió el humor social", analiza Lucas Romero.
Cada vez que hay un paro, los medios buscan testimonios de personas afectadas. Lo usual es que se escuchen más quejas que apoyos, especialmente si la medida de fuerza implica demoras o complicaciones para la vida cotidiana. Por eso sorprendió lo que pasó este martes (21/04), cuando una movilera de LN+ se acercó a Aeroparque para hablar con los pasajeros: varios testimonios -seguidos- respaldaron el paro de los controladores. ¿Cambio de época?
Si bien unos cuantos testimonios no alcanzan para determinar aún si los paros tienen mayor respaldo social que antes, se observa una tendencia que implicaría un cambio enorme en la percepción social. Pero, fundamentalmente, implicaría un tremendo problema para Javier Milei.
Romero: "El humor social cambió y condiciona al Gobierno para confrontar con el sindicalismo"
Lucas Romero, quien estaba de invitado en el estudio de LN+, analizó los testimonios respaldando al paro de controladores en el marco de lo que vienen mostrando las encuestas. "El humor social cambió y esto condiciona la posibilidad del Gobierno de confrontar contra el sindicalismo, o incluso el acompañamiento social que pueda tener el sindicalismo para sus reclamos", explicó
"Hoy tenemos un contexto en donde el conjunto general de la sociedad está manifestando queja respecto a la situación de los ingresos básicamente. Y hay un agravante, y es que a los salarios les cambió la composición del gasto, es aún mayor el deterioro en términos de poder adquisitivo, porque hubo que destinar más ingresos a gastos fijos, eso recortó parte de los ingresos que podían destinarse a consumos que producen satisfacción, la gente no está contenta cuando paga la luz o el transporte, lo tiene que pagar, es un costo fijo. Eso hizo que la gente consumiera menos aquello que genera satisfacción, no puede salir a comer afuera, no puede comprarse una pilcha...Todo eso está produciendo un malestar", analizó.
En este contexto, el director de Synopsis consideró que "el Gobierno está en todo su derecho de salir a discutir teórica o técnicamente si el salario real... pero creo que es un error del Gobierno si hace ese diagnóstico respecto a lo que la gente está viendo, a la percepción pública. Milei habla de la economía de la Argentina y las encuestas hablan de la economía de los argentinos".
"La paciencia se agota, eso es lo que el Gobierno debería estar viendo con atención"
"La gente entendía que durante los 2 primeros años había que hacer un esfuerzo y tenerle paciencia al Gobierno, pero la paciencia se empieza a agotar. Esto es lo que el Gobierno debería estar viendo con atención. Y si se agota, el Gobierno empieza a tener una necesidad distinta a atender las demandas ciudadanas, que cambiaron, la inflación era la principal preocupación ciudadana pero hoy la preocupación es el ingreso, el empleo, y el Gobierno debe atender a esas demandas", prosiguió.
En ese sentido, Romero ejemplificó: "'Me está doliendo pero este Gobierno parece ser que viene a cambiar, voy a esperar'. Ahora, cuando esa gente ve que los funcionarios se enriquecen o hay sospechas de enriquecimiento, o que dicen que no se van de vacaciones y se va a Aruba, o que hay cosas inexplicables en la calidad de vida de los funcionarios, que decían que tenían los salarios congelados, bueno, ahí empieza a jugar de otra manera el dolor que siente la gente".
"'Che a mí me sigue doliendo y encima no veo que te estés comportando como me decías que te ibas a comportar'. Todo eso juega como un potenciador de ese malhumor social que estamos viendo en las encuestas", concluyó el analista político.
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