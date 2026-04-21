Alerta total para Milei: El paro comienza a tener respaldo social

En este contexto, el director de Synopsis consideró que "el Gobierno está en todo su derecho de salir a discutir teórica o técnicamente si el salario real... pero creo que es un error del Gobierno si hace ese diagnóstico respecto a lo que la gente está viendo, a la percepción pública. Milei habla de la economía de la Argentina y las encuestas hablan de la economía de los argentinos".

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"La paciencia se agota, eso es lo que el Gobierno debería estar viendo con atención"

"La gente entendía que durante los 2 primeros años había que hacer un esfuerzo y tenerle paciencia al Gobierno, pero la paciencia se empieza a agotar. Esto es lo que el Gobierno debería estar viendo con atención. Y si se agota, el Gobierno empieza a tener una necesidad distinta a atender las demandas ciudadanas, que cambiaron, la inflación era la principal preocupación ciudadana pero hoy la preocupación es el ingreso, el empleo, y el Gobierno debe atender a esas demandas", prosiguió.

En ese sentido, Romero ejemplificó: "'Me está doliendo pero este Gobierno parece ser que viene a cambiar, voy a esperar'. Ahora, cuando esa gente ve que los funcionarios se enriquecen o hay sospechas de enriquecimiento, o que dicen que no se van de vacaciones y se va a Aruba, o que hay cosas inexplicables en la calidad de vida de los funcionarios, que decían que tenían los salarios congelados, bueno, ahí empieza a jugar de otra manera el dolor que siente la gente".

"'Che a mí me sigue doliendo y encima no veo que te estés comportando como me decías que te ibas a comportar'. Todo eso juega como un potenciador de ese malhumor social que estamos viendo en las encuestas", concluyó el analista político.

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