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Javier Milei juega con fuego, en un momento complicado

Javier Milei juega con fuego y retoma la batalla por dos temas sensibles en un momento complicado del Gobierno.

Javier Milei juega con fuego y retoma la batalla por dos temas sensibles en un momento complicado del Gobierno.

Imagen creada con IA/Grok.
Javier Milei juega con fuego y retoma la batalla por dos temas sensibles en un momento complicado del Gobierno.

Javier Milei juega con fuego y retoma la batalla por dos temas sensibles en un momento complicado del Gobierno.

Imagen creada con IA/Grok.

Con las encuestas encendiendo alarmas en la Rosada, Javier Milei vuelve a la carga con dos temas sensibles que podrían tener alto costo político.

20 de abril de 2026 - 18:03
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Por un lado, envió al Congreso un proyecto que desarma los principales pilares de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada (e insistida) por el Congreso. Milei apuesta a una batalla legislativa que ya perdió meses atrás, pero se trata de un tema que, además, la sociedad mira con atención.

Organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles 22/04 frente al Ministerio de Salud. Y el conflicto amenaza con volver a escalar.

Por otra parte, el Gobierno se resiste a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por Javier Milei y vuelta a ratificar por el Congreso, además de ratificada por la Justicia. Ese conflicto con las universidades había derivado en una marcha de enorme magnitud, quizás la más grande que debió enfrentar la administración libertaria, y ante el incumplimiento de la norma, el sector evalúa reeditar la manifestación.

Pero además del malestar social por el incumplimiento de estas dos leyes por parte del Gobierno, hay que destacar que la emergencia en Discapacidad, junto con el presupuesto universitario, había unificado a la oposición en el Congreso.

En medio de los escándalos libertarios por presunta corrupción y la economía real crujiendo, Milei juega con fuego con estos temas sensibles para la sociedad, y no habrá "medalla del honor" internacional que cuente en la Argentina...

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Luis Brandoni y el sueño radical que frustró Mauricio Macri

"Luis Brandoni estuvo a punto de acompañarme en la fórmula presidencial en 2019", reconoció Mauricio Macri, al acercarse al velatorio del actor.

Con el diario del lunes, muchas cosas hubieran sido distintas”, agregó, al analizar su posible binomio con el gran actor argentino cuyos restos están siendo despedidos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La historia completa dice que había 3 opciones para la alianza que por entonces gobernaba la Argentina:

  • repetir con Gabriela Michetti de vice una "fórmula pura", con quien había ganado tanto en CABA para alcalde porteño como en la Nación (“equipo que gana no se toca”).
  • colocar a un radical en la fórmula (Ernesto Sanz, titular de la UCR, pedía a Luis Brandoni, pero a Mauriciono le gustaba un camarada al que no pudiera controlar).
  • intentar ampliar la coalición y llevar a un peronista de centro derecha como Miguel Pichetto (fue la opción escogida y malograda).

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Axel Kicillof a la Corte, por deuda de Nación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto participar mañana (21/04) del reinicio de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de La Nación ante el reclamo por fondos previsionales no girados por el gobierno de Javier Milei.

Según publica Infocielo, desde la gobernación bonaerense confirman la presencia del mandatario bonaerense, tras retornar al país luego de su gira internacional por España.

De concretarse, la participación de Kicillof en los tribunales dará otro peso político al reclamo judicial iniciado por funcionarios bonaerenses por una deuda de más de $2,2 billones que, según denuncian, el gobierno nacional debió trasferir al sistema jubilatorio provincial.

Cabe recordar que durante la primera de las reuniones, realizada el último 17 de marzo, los representantes del ANSES afirmaron que no contaban con datos suficientes para estimar las supuestas transferencias adeudadas. En ese marco, el Tribunal consideró inválido el planteo y dio un mes a los representantes del organismo para juntar la documentación requerida y presentarse en una nueva audiencia prevista para este martes 21 de abril.

En paralelo, la administración de Kicillof envió un reclamo formal al ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, "instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones".

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Tiroteo en pirámides de México: 2 muertos y al menos 6 heridos

Un lunes de terror se vivió en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, cuando un hombre armado abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna. El saldo confirmado por las autoridades locales es de dos personas fallecidas: una turista de nacionalidad canadiense y el propio agresor, quien se suicidó tras el tiroteo.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, un horario de alta afluencia para el centro ceremonial que recibe aproximadamente 1,6 millones de visitantes al año. Testigos presenciales relataron haber escuchado cerca de 20 detonaciones, mientras observaban al atacante, vestido con camisa a cuadros y cubrebocas, desplazarse por la estructura prehispánica.

Según los informes del Gabinete de Seguridad, el tirador escaló la Pirámide de la Luna y, desde una posición elevada, comenzó a disparar contra los turistas que se encontraban en la explanada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y asegurar que se mantiene una comunicación fluida con la Embajada de Canadá. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos", declaró la mandataria, subrayando que personal de las secretarías de Gobernación y Cultura ya se encuentra en la zona.

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Mercado cambiario: Dólar y Riesgo País, en alza

El mercado cambiario argentino cerró la jornada con señales mixtas, en un contexto atravesado por tensiones entre la estrategia oficial de anclar expectativas inflacionarias y la necesidad de fortalecer reservas. La dinámica del día dejó en evidencia un escenario todavía frágil, donde las distintas cotizaciones del dólar tuvieron leves aumentos.

En el segmento oficial, el dólar mayorista volvió a registrar una leve suba (+0,92%) y se acercó a la zona de los $1.377, consolidando una tendencia alcista en las últimas ruedas.

Sin embargo, aún se mantiene por debajo del techo de la banda de flotación establecida por el Gobierno, que hoy se ubica en $1.687,7, lo que refleja cierto margen de intervención implícita dentro del esquema vigente.

Este movimiento se da en paralelo a la estrategia del Banco Central (BCRA) de continuar comprando divisas para reforzar reservas, en un momento clave marcado por la liquidación de exportaciones del agro, que suele aportar mayor oferta de dólares en el mercado. Hoy el BCRA compró otros US$131 millones en el mercado cambiario.

En los mercados financieros, el Riesgo País tuvo un repunte de 7 puntos, lo que dejó como resultado una prima de 526 puntos básicos. Esta es una señal que reflejan cierta desconfianza de los inversores. Se da en un contexto en el que el Gobierno nacional acaba de negociar un préstamo de US$2.000 millones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó la transferencia de una garantía de US$550 millones al gobierno.

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Emergencia en Discapacidad: Denuncia penal contra Milei (y gran enojo por nuevo proyecto)

Familiares de personas con discapacidad denunciaron a Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona a raíz de los recortes efectuados en las prestaciones de salud y en las pensiones, como también por incumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso.

La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en el área, organizaciones de la sociedad civil y por profesionales de la salud, que acusan al Gobierno nacional de llevar adelante un ajuste sistemático en el pago de los beneficios desde el inicio de la gestión libertaria a la fecha, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad.

En paralelo, tal como informó Urgente24, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para imponer nuevos requisitos al otorgamiento de pensiones, que genera rechazo entre las organizaciones. Y hay muchas críticas en X:

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Financiamiento Universitario: "Basta, cumplan la ley"

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le pidió al Gobierno que deje de realizar presentaciones en la Justicia y cumpla la Ley de Financiamiento Universitario que "fue votada seis veces en el Congreso de la Nación".

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Bochorno libertario por velatorio de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni golpeó fuerte este 20 de abril: a los 86 años se fue un actor icónico y un radical comprometido con la democracia, pero su despedida terminó inesperadamente en polémica. Aunque le correspondía el Congreso, su velatorio terminó en la Legislatura porteña, un error institucional imposible de justificar.

Brandoni fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires hasta 2001 en el bloque radical, por lo que le correspondía por derecho ser velado en el Congreso, como pasó con otros exlegisladores y figuras republicanas. Pero la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, no respondió en tiempo y forma a la solicitud. Cero gestión, cero sensibilidad, cero respeto.

Gracias a que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se compadeció (porque Brandoni también era Ciudadano Ilustre porteño), el velatorio se pudo hacer ahí, desde el mediodía hasta la medianoche.

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Oscar Zago comparó a Adorni con Espert: "Tiene el boleto picado"

El diputado nacional Oscar Zago (MID) consideró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "tiene el boleto picado por la sociedad", y que, en la sesión informativa del próximo 29 de abril, debe responder por la situación económica: "Ya no quiero más discutir el caso personal de él, que vaya y conteste en la justicia".

Según reveló el legislador, en una reunión privada de la que participaron dirigentes de La Libertad Avanza ya hay quienes "empiezan a ser críticos y decir que tiene que dar un paso al costado, cuando hace dos semanas atrás lo único que decían es que era una operación", en referencia a las denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

"Verdaderamente se les está escapando la tortuga", opinó sobre el oficialismo, según publicó Semanario Parlamentario, y lanzó: "Si quieren chocarse contra la pared y rebotar, que reboten, pero le hacen un mal al país". En tal sentido, Zago observó que las acusaciones contra el jefe de Gabinete perjudican la credibilidad para inversiones.

En cuanto a la sesión informativa prevista para el próximo 29 de abril en la Cámara baja, el diputado dijo: "A mí me gustaría que esa jornada sea solamente por el tema socio-económico que está viviendo el país; que venga a contestar por qué no se le paga a los proveedores de PAMI y el funcionamiento de cada uno de los ministerios".

"En lo político se terminó porque mintió. Lo mismo que pasó con José Luis Espert", añadió en declaraciones radiales el exjefe del bloque libertario.

Por otra parte, sobre las internas de LLA, expresó que no le sorprenden. "El grave problema que tiene el Gobierno es la interna feroz hacia adentro. No es un partido político de los más tradicionales donde las peleas eran otras", sostuvo.

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Acorralado, Manuel Adorni puso en venta uno de sus departamentos

Mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni puso en venta su departamento de La Plata y muchos sospechan que lo hizo para hacerse de dólares que justifiquen el pago de la deuda que mantiene con cuatro mujeres acreedoras -las jubiladas y las policías que declararon como testigos-. Se trata de un total de 270.000 dólares, que el funcionario debe abonar antes de finalizar noviembre.

El jefe de Gabinete puso en venta, a US$95 mil, el departamento que tiene en La Plata, un 3 ambientes de 98 metros cuadrados cubiertos, que en su declaración jurada del 2024 informó que obtuvo como unadonación”.

Cabe recordar que Adorni sumó a su patrimonio un semipiso en Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz sin desprenderse de esta propiedad en la capital bonaerense ni del departamento de 4 ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Mientras tanto, este lunes (20/04) continuaron las declaraciones testimoniales en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni: hoy fue el turno de los dueños de la inmobiliaria Rucci Propiedades, que participó en las operaciones relacionadas con el departamento de Caballito.

La martillera Natalia Rucci declaró ante la Justicia que dicho inmueble -de la calle Miró- estuvo publicado en 375.000 dólares cuando lo vendía el ex futbolista Hugo Morales, y que bajó hasta los 200.000 dólares cuando lo adquirieron las dos jubiladas que poco después se lo vendieron al ahora jefe de Gabinete, en noviembre de 2025, con una hipoteca sin intereses. La mujer dijo que podría haberse vendido en una cifra superior, que calculó en US$345.000.

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Discapacidad: Milei profundiza el ajuste a las pensiones

El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto titulado “contra el fraude de pensiones por invalidez” que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado.

El primer cambio fuerte está en el acceso a las pensiones: se mantiene el monto -equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio-, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar.

En esa misma línea, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal. A diferencia del régimen actual, que permitía trabajar dentro de ciertos límites de ingresos, el nuevo esquema establece incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.

El segundo eje apunta al sistema de prestaciones: elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.

El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.

El proyecto también endurece los controles y define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.

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