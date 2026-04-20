Javier Milei juega con fuego, en un momento complicado

Javier Milei juega con fuego, en un momento muy complicado de su gestión: las encuestas vienen mostrando el desplome de su imagen a la par de un aumento del malestar social por la situación económica. El Presidente volvió a la carga con dos temas sensibles, que podrían tener un alto costo político para el Gobierno.
Luis Brandoni y el sueño radical que frustró Mauricio Macri
"Luis Brandoni estuvo a punto de acompañarme en la fórmula presidencial en 2019", reconoció Mauricio Macri, al acercarse al velatorio del actor.
“Con el diario del lunes, muchas cosas hubieran sido distintas”, agregó, al analizar su posible binomio con el gran actor argentino cuyos restos están siendo despedidos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La historia completa dice que había 3 opciones para la alianza que por entonces gobernaba la Argentina:
- repetir con Gabriela Michetti de vice una "fórmula pura", con quien había ganado tanto en CABA para alcalde porteño como en la Nación (“equipo que gana no se toca”).
- colocar a un radical en la fórmula (Ernesto Sanz, titular de la UCR, pedía a Luis Brandoni, pero a Mauriciono le gustaba un camarada al que no pudiera controlar).
- intentar ampliar la coalición y llevar a un peronista de centro derecha como Miguel Pichetto (fue la opción escogida y malograda).
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