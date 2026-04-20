Javier Milei juega con fuego, en un momento complicado

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Oscar Zago comparó a Adorni con Espert: "Tiene el boleto picado"

El diputado nacional Oscar Zago (MID) consideró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "tiene el boleto picado por la sociedad", y que, en la sesión informativa del próximo 29 de abril, debe responder por la situación económica: "Ya no quiero más discutir el caso personal de él, que vaya y conteste en la justicia".

Según reveló el legislador, en una reunión privada de la que participaron dirigentes de La Libertad Avanza ya hay quienes "empiezan a ser críticos y decir que tiene que dar un paso al costado, cuando hace dos semanas atrás lo único que decían es que era una operación", en referencia a las denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

"Verdaderamente se les está escapando la tortuga", opinó sobre el oficialismo, según publicó Semanario Parlamentario, y lanzó: "Si quieren chocarse contra la pared y rebotar, que reboten, pero le hacen un mal al país". En tal sentido, Zago observó que las acusaciones contra el jefe de Gabinete perjudican la credibilidad para inversiones.

En cuanto a la sesión informativa prevista para el próximo 29 de abril en la Cámara baja, el diputado dijo: "A mí me gustaría que esa jornada sea solamente por el tema socio-económico que está viviendo el país; que venga a contestar por qué no se le paga a los proveedores de PAMI y el funcionamiento de cada uno de los ministerios".

"En lo político se terminó porque mintió. Lo mismo que pasó con José Luis Espert", añadió en declaraciones radiales el exjefe del bloque libertario.

Por otra parte, sobre las internas de LLA, expresó que no le sorprenden. "El grave problema que tiene el Gobierno es la interna feroz hacia adentro. No es un partido político de los más tradicionales donde las peleas eran otras", sostuvo.

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