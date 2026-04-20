Tiroteo en pirámides de México: Un hombre mató a una turista y se suicidó

Los servicios de emergencia, incluyendo a la Cruz Roja y el sistema IMSS-Bienestar, trasladaron a los afectados al Hospital General de Axapusco. El reporte médico indica que, entre los atendidos, se encuentra una menor de edad, aunque su estado se reporta como estable. Las autoridades lograron asegurar en la escena un arma corta, un arma blanca y varios cartuchos útiles.

Impacto internacional y respuesta del Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y asegurar que se mantiene una comunicación fluida con la Embajada de Canadá. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos", declaró la mandataria, subrayando que personal de las secretarías de Gobernación y Cultura ya se encuentra en la zona.

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Este suceso plantea serios interrogantes sobre los protocolos de seguridad en los monumentos históricos de México. Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lamentó los hechos violentos, la vulnerabilidad de estos espacios ante ataques individuales ha generado un debate inmediato sobre la necesidad de implementar controles de metales y mayor vigilancia en los accesos a las estructuras principales.

¿Es seguro visitar Teotihuacán tras el tiroteo? Actualmente, el sitio permanece bajo resguardo policial y pericial, con presencia reforzada de la Guardia Nacional.

¿Quién era el tirador de las pirámides? Hasta el momento, la identidad y el móvil del agresor no han sido revelados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿Qué nacionalidades fueron afectadas? Se confirmaron víctimas de Canadá (una fallecida), Colombia y Rusia.

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