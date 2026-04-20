Un lunes de terror se vivió en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, cuando un hombre armado abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna. El saldo confirmado por las autoridades locales es de dos personas fallecidas: una turista de nacionalidad canadiense y el propio agresor, quien se suicidó tras el tiroteo.
TURISMO HOMICIDA
Tiroteo en pirámides de México: Un hombre mató a una turista y se suicidó
Un ataque armado en las pirámides de México dejó un saldo de dos muertos y al menos seis heridos de diversas nacionalidades.
El incidente ocurrió alrededor del mediodía, un horario de alta afluencia para el centro ceremonial que recibe aproximadamente 1,6 millones de visitantes al año. Testigos presenciales relataron haber escuchado cerca de 20 detonaciones, mientras observaban al atacante, vestido con camisa a cuadros y cubrebocas, desplazarse por la estructura prehispánica.
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Detalles del ataque en la Pirámide de la Luna de México
Según los informes del Gabinete de Seguridad, el tirador escaló la Pirámide de la Luna y, desde una posición elevada, comenzó a disparar contra los turistas que se encontraban en la explanada. La estructura, construida entre los años 100 y 650 d.C., se convirtió en el escenario de una tragedia sin precedentes en la historia reciente del turismo mexicano.
Entre las víctimas heridas se encuentran ciudadanos de Colombia, Rusia y Canadá. Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México, detalló que cuatro personas presentan heridas de arma de fuego, mientras que otras dos sufrieron lesiones de gravedad —fracturas y esguinces— al intentar descender precipitadamente de las escalinatas de la pirámide para salvaguardarse.
Los servicios de emergencia, incluyendo a la Cruz Roja y el sistema IMSS-Bienestar, trasladaron a los afectados al Hospital General de Axapusco. El reporte médico indica que, entre los atendidos, se encuentra una menor de edad, aunque su estado se reporta como estable. Las autoridades lograron asegurar en la escena un arma corta, un arma blanca y varios cartuchos útiles.
Impacto internacional y respuesta del Gobierno
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y asegurar que se mantiene una comunicación fluida con la Embajada de Canadá. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos", declaró la mandataria, subrayando que personal de las secretarías de Gobernación y Cultura ya se encuentra en la zona.
Este suceso plantea serios interrogantes sobre los protocolos de seguridad en los monumentos históricos de México. Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lamentó los hechos violentos, la vulnerabilidad de estos espacios ante ataques individuales ha generado un debate inmediato sobre la necesidad de implementar controles de metales y mayor vigilancia en los accesos a las estructuras principales.
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¿Es seguro visitar Teotihuacán tras el tiroteo? Actualmente, el sitio permanece bajo resguardo policial y pericial, con presencia reforzada de la Guardia Nacional.
¿Quién era el tirador de las pirámides? Hasta el momento, la identidad y el móvil del agresor no han sido revelados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
¿Qué nacionalidades fueron afectadas? Se confirmaron víctimas de Canadá (una fallecida), Colombia y Rusia.
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