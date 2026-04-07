Argentina y México, trabados en desacuerdo por arancel automotriz: Qué pasa con los de USA

La renovación del acuerdo entre México y Argentina para la continuidad del flujo de intercambio de autos sin arancel entre ambos países se ha demorado más de la cuenta y activó las primeras reacciones entre algunas automotrices involucradas. Con un panorama complejo de negociaciones bilaterales, las fabricantes activaron planes provisorios para asegurar el stock y no caer en el impuesto del 35% que técnicamente entró en vigencia el 18 de marzo pasado.
En ese sentido, el periodista especializado Horacio Alonso anticipó la suspensión provisoria de las compras de algunas filiales argentinas a sus pares mexicanos de modelos que forman parte del catálogo del mercado local. Se trata de unidades que iban a ser embarcadas después de la fecha en la que venció el entendimiento (18/3) y donde se iniciaron las hasta ahora infructuosas conversaciones para su continuidad.
La diferencia central dentro de la negociación está en el fuerte desequilibrio de la balanza en favor de la parte mexicana, que vende muchos más autos de los que compra en el intercambio bilateral. Todo ello dentro de un acuerdo marco que comprende muchos otros rubros además de los coches.
En ese sentido, el Gobierno argentino propuso un nuevo equilibrio garantizando la continuidad del cupo de más de 700 millones de dólares anuales en autos y exigiendo una ampliación del cupo para otros productos en contraprestación, como materias primas agropecuarias. Algo que no tuvo el visto bueno mexicano, que se mostró indispuesto a cambiar la ecuación vigente.
Qué porcentaje del mercado argentino ocupan los autos mexicanos
El impacto del desacuerdo, en caso de prolongarse, sería mucho mayor para el mercado argentino que para el mexicano. Con menor presión tributaria sobre los coches, la economía automotriz del país norteamericano apenas importa algunas unidades fabricadas en Argentina, representando un porcentaje marginal de las ventas.
Durante el 2025, los registros oficiales del SIOMAA (Sistema de Información de Operaciones de Mercado Automotor Argentino) obtenidos del DNRPA dieron cuenta de la importación 21.989 unidades fabricadas en México. Este número representó el 5,35% de las importaciones totales de autos en Argentina, ocupando el tercer lugar en base al país de origen, por detrás de Brasil (1°) y China (2°).
Esta participación decayó en los últimos años fruto de la apertura comercial que Argentina inició, ampliando la oferta de importados y cambiando la ecuación interna. Antes de ello, el mercado local estaba dominado por modelos nacionales, y dentro de las importaciones los autos mexicanos representaban un porcentaje mayor ante la virtual ausencia china.
Sobre esa cantidad, la caída del acuerdo arancelario golpearía eventualmente la presencia de varios modelos con buena aceptación entre los consumidores argentinos. Marcas como Volkswagen, Nissan, RAM (Stellantis), Ford y otras abrieron canales de importación con sus pares mexicanas, incluso mudando proyectos como el caso de VW Taos o Nissan Frontier, que se dejaron de fabricar a nivel local para ser traídas desde México.
Mientras tanto, para el complejo industrial mexicano la falta de un acuerdo con Argentina no representaría un daño de gran escala, aunque sí con impacto en los volúmenes de fabricación en el largo plazo.
Qué pasa con los autos de USA
Mientras que el Gobierno argentino sentó una postura firme en su negociación con México, a nivel legislativo el bloque oficialista intenta acelerar la aprobación del acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Este entendimiento, que necesita aprobación del Congreso, incluye el cupo de 10.000 unidades importadas desde las fábricas estadounidenses sin pagar aranceles.
La eventual llegada de ese flujo de unidades podría ocupar parte del mercado que podría ser abandonado por México en caso de una caída definitiva del intercambio automotriz. Aunque esto estaría supeditado al éxito legislativo que pueda tener el Gobierno argentino.
Por otra parte, el cupo destinado a los coches estadounidenses tendría un objetivo diferente para las automotrices e importadoras argentinas. A diferencia de México, que ofrece mayor parte de autos generalistas, las unidades fabricadas en Estados Unidos podrían ocupar espacios de “alta gama” en el mercado argentino, incluyendo pick ups full size, SUV’s full size y otros vehículos de trabajo, además de autos deportivos.
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