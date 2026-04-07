Argentina y México, trabados en desacuerdo por arancel automotriz: Qué pasa con los de USA

Durante el 2025, los registros oficiales del SIOMAA (Sistema de Información de Operaciones de Mercado Automotor Argentino) obtenidos del DNRPA dieron cuenta de la importación 21.989 unidades fabricadas en México. Este número representó el 5,35% de las importaciones totales de autos en Argentina, ocupando el tercer lugar en base al país de origen, por detrás de Brasil (1°) y China (2°).

Esta participación decayó en los últimos años fruto de la apertura comercial que Argentina inició, ampliando la oferta de importados y cambiando la ecuación interna. Antes de ello, el mercado local estaba dominado por modelos nacionales, y dentro de las importaciones los autos mexicanos representaban un porcentaje mayor ante la virtual ausencia china.

Sobre esa cantidad, la caída del acuerdo arancelario golpearía eventualmente la presencia de varios modelos con buena aceptación entre los consumidores argentinos. Marcas como Volkswagen, Nissan, RAM (Stellantis), Ford y otras abrieron canales de importación con sus pares mexicanas, incluso mudando proyectos como el caso de VW Taos o Nissan Frontier, que se dejaron de fabricar a nivel local para ser traídas desde México.

Mientras tanto, para el complejo industrial mexicano la falta de un acuerdo con Argentina no representaría un daño de gran escala, aunque sí con impacto en los volúmenes de fabricación en el largo plazo.

Taos.jpg Volkswagen mudó la Taos de Argentina a Brasil.

Qué pasa con los autos de USA

Mientras que el Gobierno argentino sentó una postura firme en su negociación con México, a nivel legislativo el bloque oficialista intenta acelerar la aprobación del acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. Este entendimiento, que necesita aprobación del Congreso, incluye el cupo de 10.000 unidades importadas desde las fábricas estadounidenses sin pagar aranceles.

La eventual llegada de ese flujo de unidades podría ocupar parte del mercado que podría ser abandonado por México en caso de una caída definitiva del intercambio automotriz. Aunque esto estaría supeditado al éxito legislativo que pueda tener el Gobierno argentino.

Por otra parte, el cupo destinado a los coches estadounidenses tendría un objetivo diferente para las automotrices e importadoras argentinas. A diferencia de México, que ofrece mayor parte de autos generalistas, las unidades fabricadas en Estados Unidos podrían ocupar espacios de “alta gama” en el mercado argentino, incluyendo pick ups full size, SUV’s full size y otros vehículos de trabajo, además de autos deportivos.

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