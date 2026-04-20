En medio de un frágil alto al fuego con Irán, el presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que no autorizará la apertura del estrecho de Ormuz, vía marítima indispensable para el comercio internacional de petróleo —que la Casa Blanca ha puesto bajo bloqueo para garantizar el flujo del mismo—, hasta que se suscriba un acuerdo nuclear con Irán. Pero desde la República Islámica han denunciado que Washington ha violado la tregua tras haber atacado a un carguero iraní.
DESTINO AL FRACASO
Donald Trump aprieta a Irán del cuello: "No abriré Ormuz hasta un acuerdo"
Donald Trump, tras conocer que Irán ahora tiene una mala predisposición a una nueva ronda de negociaciones debido al ataque estadounidense a un carguero, advierte sobre Ormuz: "No lo abriré hasta que se firme un acuerdo".
Entrevistado por Bloomberg, el actual inquilino de la Casa Blanca que anunció una frágil tregua con Irán que incluye un alto al fuego en Líbano, destinado al fracaso por infracciones de Israel y Hezbolá, advirtió al país persa que no reabrirá Ormuz, por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo y un 90% de los mercados asiáticos, hasta que Washington y Teherán no firmen un acuerdo sobre lo relativo al programa atómico nuclear iraní, el cual, según Tel Aviv y EE.UU. enriquece uranio a valores cercanos a los militares y se teme que pueda desarrollar una bomba atómica que caiga en manos de sus proxies chiitas.
En su reportaje para la agencia de noticias, Donald Trump calificó como "muy improbable" que haya una extensión del alto al fuego con Irán que entró en vigor la semana pasada y que incluye un alto al fuego en Líbano, donde Israel creó una zona de amortiguamiento, si no avanzan las negociaciones entre las partes, justamente en una jornada en la que el régimen de Irán denuncia un "acto de piratería" y una violación al alto al fuego por parte de Estados Unidos al atacar un buque carguero iraní.
"No voy a precipitarme a cerrar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", afirmó Trump ante Bloomberg.
El alto al fuego entre Donald Trump e Irçán camina por la cornisa por el ataque al "Tousa"
Pero el frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos corre ahora mismo un gran peligro después de que un lanzamisiles estadounidense disparara la madrugada de este lunes dos veces contra un buque carguero de bandera iraní –el "Tousa"– y lo capturara.
"Seguimos en estado de guerra. Es cierto que se ha anunciado un alto el fuego, pero lamentablemente Estados Unidos lo ha violado repetidamente desde el principio", dijo en esta jornada el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaeil.
En este contexto de volatilidad en las relaciones diplomáticas entre la Casa Blanca y el país persa, el gobierno de Irán ha enviado en las últimas horas señales mixtas sobre su predisposición a las conversaciones con Estados Unidos en Teherán, la capital iraní, en las que el vicepresidente estadounidense JD Vance participará esta semana por segunda vez.
"Teherán cancelará las conversaciones ante el aumento de las tensiones por la incautación de un buque estadounidense", ha informado la agencia qatarí Al Jazeera, mientras que desde Reuters han señalado que Teherán está "revisando positivamente" su participación en las conversaciones pero que "el bloqueo estadounidense es un obstáculo para las conversaciones", según una fuente paquistaní.
Tambalea la tregua entre Estados Unidos e Irán por ataque a barco iraní: "Seguimos en guerra"
Este lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaeil, ha declarado que el gobierno persa no tiene previsto celebrar una nueva ronda de negociaciones porque, al parecer, Washington no está “tomándose en serio” el alto al fuego, después de que las fuerzas estadounidenses incautaran una embarcación iraní en el estrecho de Ormuz.
"Hasta el momento, mientras les hablo, no tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones. No se ha tomado ninguna decisión al respecto", ha comentado Baghaei.
JD Vance en Islamabad, pero ahora la postura de Irán es incierta
Una fuente iraní de alto rango ha informado a la agencia de noticias Reuters que la continuación del bloqueo estadounidense ern el estrecho de Ormuz, vía marítima por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, estaba socavando las conversaciones de paz, y que las "capacidades defensivas" de Teherán, incluido su programa de misiles, no estaban sujetas a negociación.
El cancillera iraní, Esmaeil Baghaei, también ha asegurado en la rueda de prensa que Estados Unidos estaba "insistiendo en algunas posiciones irrazonables y poco realistas", al mismo tiempo que ha añadido que la República Islámica no cree en plazos ni ultimátum para resguardar los intereses nacionales, en medio de las conversaciones paralizadas para negociar sobre el programa nuclear persa, el meollo de la cuestión, que, según Tel Aviv y Washington, enriquece uranio a niveles cercanos a los militares.
A pesar de ese supuesto enriquecimiento de uranio a niveles militares que alegan EE. UU. y el Estado hebreo para legitimar su ofensiva contra Irán, un exasesor antiterrorista de Trump hasta hace un mes afirmó que la administración republicana está usando el mismo pretexto que utilizó el expresidente George W. Bush en 2003 para entrar en la guerra contra Irak. Por aquel entonces, se acusó al gobierno de Sadam Husein de estar desarrollando supuestas “armas de destrucción masiva”, pero fue por presión del “lobby israelí”, como en esta oportunidad, según dijo el funcionario estadounidense Joe Kent, ya que años más tarde la CIA confirmó que jamás existió tal arsenal.
A mediados de marzo, Joe Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos, que renunció por aquella fecha por discrepancias con Trump por la guerra contra Irán, rompió el silencio ante la prensa estadounidense. Afirmó que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear, además de expresar sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense con el "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.
Estados Unidos / Donald Trump justificó el ataque e incautación del barco de Irán en Ormuz
El Ejército estadounidense incautó una embarcación portacontenedores de Irán cerca del Golfo Pérsico en la madrugada del lunes.
Al respecto, el Comando Central de Estados Unidos y el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron que el “Touska” fue alcanzado tras que este se negara a acatar las órdenes estadounidenses de retirarse de su ruta prevista por el estrecho de Ormuz, momentáneamente reabierto del lado iraní -pero bajo ciertos requisitos de circulación- aunque continúa bajo bloqueo estadounidense -para supuestamente garantizar la libre circulación del comercio internacional del crudo-.
A través de un posteo en su red Truth Social, el presidente Trump informó que la acción se había llevado a cabo luego de que el tanquero "Touska" intentara “atravesar nuestro bloqueo naval”, y precisó que “la tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro barco de la Marina los detuvo en seco haciendo un agujero en la sala de máquinas”.
Puntualmente, el presidente estadounidense se referíó al USS Spruance, uno de los destructores lanzamisiles de Estados Unidos que atacó el tanquero iraní para supuestamente garantizar el bloqueo estadoundiense en Ormuz.
Trump agregó que “los marines estadounidenses tienen la custodia del buque”, que, según agregó, se encuentra bajo sanciones por parte del Departamento del Tesoro “debido a su historial previo de actividades ilegales”.
El actual inquilino de la Casa Blanca finalizó su publicación: “tenemos la custodia total del barco y estamos viendo qué hay a bordo”, un movimiento sin precedentes en el actual conflicto.
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