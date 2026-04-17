Estrategia de Carrefour para matar a los shoppings

Los precios, en tanto, buscan ubicarse en un punto intermedio entre el shopping y el outlet:

Remeras básicas desde $34.990

Buzos alrededor de $46.990

Jeans desde $49.990

Además, la propuesta se complementa con productos de Everlast, que Carrefour ya venía comercializando.

En las próximas semanas, la cadena planea ampliar la oferta a indumentaria femenina y extender la presencia de estas marcas a más locales.

Ya no hace falta ir a un shopping para comprar indumentaria. Esto podría generar un efecto dominó en el sector. Menos tráfico en shoppings, más competencia en precios y una redefinición del recorrido de compra.

supermercado carrefour, ropa

Supermercado Carrefour: Qué hizo la competencia en Argentina

Carrefour no fue el primero en dar este paso. Coto ya había tanteado el terreno meses atrás.

La cadena local lanzó una cápsula de H&M en algunas de sus tiendas, incluyendo sucursales en puntos clave como Abasto y Nordelta.

Además, Coto ya tenía experiencia en el rubro con su marca propia Top Design, especialmente fuerte en camperas.

Lo que cambia ahora es la escala y el enfoque. Carrefour apuesta a marcas globales con identidad propia.

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