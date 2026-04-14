Un supermercado muy reconocido del país está liquidando iPhone con descuentos que valen la pena. Estos celulares suelen ser muy caros, pero esta vez los vas a encontrar con hasta un 50% menos, con lo cual vas a ahorrar mucho y tu bolsillo te lo va a agradecer.
OFERTÓN
Furor por este supermercado que remata iPhone con 50% de descuento
Un supermercado se volvió loco y está ofreciendo descuentos del 50% en celulares iPhone. Nadie se lo quiere perder.
Comprar celulares actualmente no es nada fácil ya que los precios están muy altos y cuesta un montón poder pagarlos. Sin embargo hay lugares en donde podés conseguir equipos a un valor muchísimo más bajo y también con cuotas sin interés para que el bolsillo no sufra tanto. No lo dejes pasar.
Supermercado vende iPhone muy baratos
En Carrefour hay una amplia selección de celulares con descuentos, pero sin duda muchos optan por los iPhone. Estos celulares son los más requeridos por muchos motivos: su cámara, la estética, su funcionalidad y también el hecho de ser un equipo de alma gama. Ahora lo podés conseguir en promoción.
Este supermercado ofrece el iPhone 15 de 128gb a $1.763.076. El mismo posee una promoción del 50% y lo vas a encontrar tanto en la tienda online como en locales físicos. Cabe destacar que este modelo es antiguo porque ya están en el mercado los iPhone 16 y 17. Sin embargo sigue siendo una opción muy buena para cambiar de celular.
En Argentina poco a poco se empezó a vender iPhone no solo en tiendas específicas de la marca sino también en grandes comercios como supermercados y tiendas de tecnología. Lo cierto es que al ser un valor en pesos puede costar un poco más que en dólares, pero lo bueno es que muchas de estas opciones tienen la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.
Otros lugares para comprar iPhone sin ser estafados y a buenos precios es en tiendas que aparecen en redes sociales y tienen su local al estilo showroom. Las mismas cuentan con garantía, se abona en dólares o también puede ser en pesos y tienen los equipos más nuevos con una amplia variedad de colores y espacio.
Comprar un celular es una inversión bastante grande y más si se trata de un iPhone, ya que suelen ser más costosos que la media. Por esa razón es muy importante investigar en varios lugares hasta encontrar el precio más bajo o bien las condiciones que necesitamos para que se adecúe a nuestro bolsillo.
Ofertas imperdibles en celulares
Así como hay promociones en iPhone también lo hay en otros equipos mucho más económicos. Samsung Galaxy A36 (256GB) por menos de $800.000, Motorola G84 (256GB) por $613.000. Hay mucho para elegir y modelos de marcas como TCL, Xiaomi o Motorola están con descuentos de hasta un 30%. Imposible perderse estas promociones.
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