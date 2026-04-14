Furor por este supermercado que remata iPhone con 50% de descuento

Otros lugares para comprar iPhone sin ser estafados y a buenos precios es en tiendas que aparecen en redes sociales y tienen su local al estilo showroom. Las mismas cuentan con garantía, se abona en dólares o también puede ser en pesos y tienen los equipos más nuevos con una amplia variedad de colores y espacio.

Comprar un celular es una inversión bastante grande y más si se trata de un iPhone, ya que suelen ser más costosos que la media. Por esa razón es muy importante investigar en varios lugares hasta encontrar el precio más bajo o bien las condiciones que necesitamos para que se adecúe a nuestro bolsillo.

Ofertas imperdibles en celulares

Así como hay promociones en iPhone también lo hay en otros equipos mucho más económicos. Samsung Galaxy A36 (256GB) por menos de $800.000, Motorola G84 (256GB) por $613.000. Hay mucho para elegir y modelos de marcas como TCL, Xiaomi o Motorola están con descuentos de hasta un 30%. Imposible perderse estas promociones.

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