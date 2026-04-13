Las estafas están a la orden del día y cada vez los ciberdelincuentes tienen métodos más finos y que pasan desapercibidos ante muchos. Acerca de esta forma de robar dinero de tu banco hay una modalidad que se comenta en el mercado de consumidores e involucra a la plataforma de Mercado Libre como cebo, ya que la empresa en sí no está involucrada en estas ciberestafas.
MUCHO CUIDADO
Dicen que hay nueva estafa que usa a Mercado Libre para robarte todo el dinero
Rumor en el mercado: Hay una nueva modalidad de estafa que usa a la plataforma de Mercado Libre como cebo, dejando atemorizados a todos.
De acuerdo al relato recibido por Urgente24, los delincuentes aprovechan cualquier ventaja para sacar información, datos o dinero de distintos usuarios. Sabemos que hay estafas vía WhatsApp, correo electrónico y también por llamada telefónica. Esto ahora se agrava ya que también incluyeron a una de las plataformas más usadas para comprar y vender productos.
La estafa que usa a Mercado Libre y es muy peligrosa
En esta modalidad de estafa, continúa el relato a Urgente24, los delincuentes usan el chat interno de la plataforma de Mercado Libre. De esta manera simulan problemas con los envíos o las compras en sí. De esta manera, derivan a los usuarios a hablar por fuera de la aplicación y así no tienen ningún tipo de respaldo porque todo sucede más allá de la app.
Esta ciberestafa es muy sofisticada y pocos logran detectar que se trata efectivamente de un engaño. En los últimos días varios usuarios alertaron acerca de ello y por esa razón se comenzó a viralizar mucho más. Los delincuentes buscan vaciar tu cuenta de banco en pocos segundos y con trucos que muchas veces pasan desapercibidos.
Los usuarios o compradores denuncian que toda la estafa empieza en el chat oficial de una compra. El supuesto vendedor, que muchas veces tiene una puntuación alta o sin ningún problema visible, es el que comienza a gestar la ciberestafa. Lo primero que hará es comunicar que hubo un problema con el envío como por ejemplo fallas en la etiqueta, que el correo tuvo percances u otras.
Ahí es donde se activa la segunda fase, ya que el vendedor falso invita al comprador a hablar o resolver el problema por fuera de Mercado Libre. Por lo general el medio utilizado es WhatsApp. Ahí ya no hay ningún tipo de protección porque la plataforma es la que se asegura de resolver los inconvenientes dentro de la app.
Cuando los estafadores sostienen que el problema puede ser resuelto, envían un QR o link de pago para el envío y allí sucede todo: este es el momento en el cual por la urgencia se autoriza a realizar transferencias o se entrega información sensible. Un enlace puede ser la ruina.
Cómo evitar la estafa que usa a Mercado Libre
Una de las claves principales es nunca salir de la plataforma donde se realizó la compra, en este caso Mercado Libre. Si el vendedor comenta que hay un problema con el envío y te invita a seguir la conversación vía WhatsApp, lo mejor es cancelar la transacción y esperar a que llegue el reembolso. Además, resulta crucial comunicarse con atención al cliente de Mercado Libre.
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