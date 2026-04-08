Abril de 2026 llega con descuentos en nafta y gasoil de hasta el 30%, combinados con reintegros que pueden alcanzar los $40.000 mensuales si se juega bien el calendario. Las promociones son acuerdos entre petroleras como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy junto a bancos y billeteras digitales.
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Nafta con mega descuentos: El truco que te puede ahorrar $40.000 por mes
En la práctica, un usuario promedio que organiza sus cargas puede ahorrar entre un 15% y un 30% mensual en nafta.
¿Qué descuentos en nafta ofrece YPF y cómo aprovecharlos?
YPF se sube al ring con una batería de beneficios que, bien combinados, pueden marcar una diferencia real a fin de mes.
Entre los más destacados:
- Hasta 30% de descuento con Banco Macro los martes (con tope mensual).
- 20% con Banco Nación los viernes.
- 25% con Banco Patagonia los jueves.
- Y promociones más chicas, pero acumulables, con Galicia, ICBC, Hipotecario y otros bancos.
A esto se suma el “combo silencioso” de la app:
- 6% de descuento de madrugada (00 a 06 hs) sin tope.
- 3% extra con autodespacho.
- Beneficios para socios ACA.
¿Qué descuentos en nafta tienen Shell, Axion y Puma?
Las otras petroleras no se quedan atrás y también pisan fuerte con sus propias estrategias.
Shell apuesta a su app Shell Box, con descuentos en combustibles premium y acuerdos bancarios similares a YPF, incluyendo:
- 20% con Banco Nación
- 25% con Banco Patagonia
- Promos regionales con bancos del interior
Axion Energy, por su parte, mezcla banco y billetera virtual:
- Hasta 30% con Brubank todos los días (con tope por operación)
- Descuentos en combustibles Quantium desde su app ON
- Beneficios con bancos tradicionales durante la semana
Puma Energy también entra en juego con su app Puma Pris:
- 10% de descuento en días específicos
- Acumulación de puntos que después se transforman en vouchers de hasta $20.000
¿Por qué hay tantos descuentos en nafta ahora?
El precio del petróleo viene subiendo por conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente, lo que impacta directamente en Argentina.
Ante este escenario, las empresas optan por la estrategia de no bajan el precio base, pero ofrecen descuentos segmentados para sostener el consumo sin perder rentabilidad. Además, los bancos ven en el combustible una oportunidad perfecta para fidelizar clientes.
¿Cómo aprovechar al máximo los descuentos en nafta?
Para exprimir cada peso:
- Revisá qué banco te conviene según el día
- Controlá los topes de reintegro (clave para no perder beneficios)
- Usá siempre las apps oficiales de cada petrolera
- Organizá tus cargas como si fueran un calendario financiero
Por ejemplo, cargar un viernes con Banco Nación en YPF no es lo mismo que hacerlo un lunes sin promo. La diferencia puede ser de miles de pesos en un solo tanque.
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