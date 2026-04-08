Nafta con mega descuentos: El truco que te puede ahorrar $40.000 por mes

Shell apuesta a su app Shell Box, con descuentos en combustibles premium y acuerdos bancarios similares a YPF, incluyendo:

20% con Banco Nación

25% con Banco Patagonia

Promos regionales con bancos del interior

Axion Energy, por su parte, mezcla banco y billetera virtual:

Hasta 30% con Brubank todos los días (con tope por operación)

(con tope por operación) Descuentos en combustibles Quantium desde su app ON

Beneficios con bancos tradicionales durante la semana

Puma Energy también entra en juego con su app Puma Pris:

10% de descuento en días específicos

Acumulación de puntos que después se transforman en vouchers de hasta $20.000

¿Por qué hay tantos descuentos en nafta ahora?

El precio del petróleo viene subiendo por conflictos internacionales, especialmente en Medio Oriente, lo que impacta directamente en Argentina.

Ante este escenario, las empresas optan por la estrategia de no bajan el precio base, pero ofrecen descuentos segmentados para sostener el consumo sin perder rentabilidad. Además, los bancos ven en el combustible una oportunidad perfecta para fidelizar clientes.

estaciones de servicio, aumento de nafta 2

¿Cómo aprovechar al máximo los descuentos en nafta?

Para exprimir cada peso:

Revisá qué banco te conviene según el día

Controlá los topes de reintegro (clave para no perder beneficios)

Usá siempre las apps oficiales de cada petrolera

Organizá tus cargas como si fueran un calendario financiero

Por ejemplo, cargar un viernes con Banco Nación en YPF no es lo mismo que hacerlo un lunes sin promo. La diferencia puede ser de miles de pesos en un solo tanque.

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