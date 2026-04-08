No caben dudas que Edinson Cavani está transitando su peor momento en Boca debido a una lesión en la zona lumbar que no lo deja siquiera entrenarse sin sentir dolor. En medio de las dudas sobre su futuro el que confirmó qué postura adoptará el charrúa es Sebastián Abreu, quien fue su compañero en la Selección de Uruguay.
¿SE VA?
Abreu reveló la decisión de Cavani ante los rumores de salida de Boca
En medio de rumores de salida de Boca y hasta retiro, Abreu reveló cuál es la postura de Cavani de cara a su futuro.
Desde el año pasado las lesiones vienen siendo una constante en Cavani aunque en este 2026 la situación tomó un estado de gravedad mayor. El Charrúa mantiene una lumbalgia severa, la cual trató con dos bloqueos para no sentir dolor, pero la realidad es que hasta ahora no pudo ponerse a la par del grupo para ser considerado una opción potable para Cladio Úbeda.
En base a esta situación no fueron pocos los que indicaron la posibilidad de que Cavani tome la determinación de romper su contrato con Boca de manera anticipada para retirarse. Sebastián Abreu, quien conoce a Edi de primera mano, dialogó con Radio La Red y fue tajante al afirmar que el 10 Xeneize de ninguna manera se dará por vencido.
Cavani la quiere pelear en Boca
“Si se tiene que ir de Boca, quiere irse con el estatus que él tuvo en todos los clubes de donde pasó. Lo veo padecer por las lesiones, porque claramente te das cuenta de que él está sacrificando de su físico para defender su nombre y su rendimiento. Y que no quiere terminar así”, sentenció Abreu, marcando cuál es el pensamiento de Cavani.
En la misma línea agregó: “Está haciendo hasta lo imposible para poder estar en condiciones de rendir en un club como Boca. Está exprimiendo su cuerpo al límite por el orgullo competitivo que tiene. A la hora de salir de Boca, quiere que el balance sea positivo. Lo va a hacer y lo va a generar porque lo conozco bien. No es de tirar la toalla”.
Por último, Abreu dejó en claro que Cavani dejará hasta la última gota de sudor para volver a ser importante en Boca. “Pasará por sufrimiento, por dolores y apretará los dientes, pero se va a querer ir con la frente en alto, demostrando la jerarquía que realmente tiene y que lo acompañó durante toda la carrera”, sentenció el Loco.
Cavani, cada vez más relegado en Boca
Lo cierto es que por ahora nadie puede asegurar cuándo regresará Cavani y mientras tanto la delantera conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro comienza a consolidarse como una fija. Lor primero que debe hacer el charrúa es recuperarse físicamente para luego sí empezar a competir por un lugar entre los once.
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