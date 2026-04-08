Abreu reveló la decisión de Cavani ante los rumores de salida de Boca

Por último, Abreu dejó en claro que Cavani dejará hasta la última gota de sudor para volver a ser importante en Boca. “Pasará por sufrimiento, por dolores y apretará los dientes, pero se va a querer ir con la frente en alto, demostrando la jerarquía que realmente tiene y que lo acompañó durante toda la carrera”, sentenció el Loco.

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Cavani, cada vez más relegado en Boca

Lo cierto es que por ahora nadie puede asegurar cuándo regresará Cavani y mientras tanto la delantera conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro comienza a consolidarse como una fija. Lor primero que debe hacer el charrúa es recuperarse físicamente para luego sí empezar a competir por un lugar entre los once.

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