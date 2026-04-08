Blooming vs River: Las 2 sorpresas de Coudet en el estreno de la Copa Sudamericana

Por su parte Freitas viene sumando minutos en los últimos partidos aunque empezó a quedar un poco apartado debido al cambio de sistema que impuso Coudet en River. Ser titular en el estreno de Copa Sudamericana sería para el juvenil una enorme oportunidad para mostrarse y para empezar a pelear mano a mano por un lugar en el once titular.

Probable once de River

De esta manera, el once de River para el estreno de la Copa Sudamericana ante Blooming estaría conformado por: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Tomás Galván, Kevin Castaño, Fausto Vera Ian Subiabre; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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