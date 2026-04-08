Esta noche a partir de las 21:30hs River comenzará su camino en la Copa Sudamericana contra Blooming de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra. El objetivo de Eduardo Coudet es seguir por la senda del triunfo y para sorpresa de todos el DT está pensando en dos cambios más que inesperados dentro del once titular.
SE METEN EN EL 11
Blooming vs River: Las 2 sorpresas de Coudet en el estreno de la Copa Sudamericana
Para el debut de River en la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet planea meter 2 sorpresas en el once titular.
River viene de lograr una gran victoria contra Belgrano de Córdoba en el Monumental por 3-0 donde no solo quedó un gran sabor de boca por el resultado en sí, sino también por la forma en la que jugó el Millonario. Por primera vez se destacó el funcionamiento del equipo desde la llegada de Eduardo Coudet y ahora llegó el momento de dar un paso más en el plano internacional.
En principio se esperaba que Coudet repita el mismo once que le ganó a Belgrano el domingo pasado para seguir sentando las bases de un equipo que recién está comenzando a carretear. Pero también es cierto que se viene una seguidilla de partidos importantes. El próximo domingo River se enfrentará a Racing en Avellaneda y el próximo fin de semana recibirá a Boca en el Monumental.
Las 2 sorpresas de Coudet en River
Es por este motivo que Coudet pensó en rotar algunos apellidos y los dos jugadores que tienen chances de ser parte del once titular de River esta noche contra Blooming son Kevin Castaño y Joaquín Freitas. El joven delantero ingresaría para que Sebastián Driussi tenga descanso y el colombiano podría ocupar el puesto de Fausto Vera o Aníbal Moreno.
Castaño viene siendo uno de los jugadores más cuestionados de River ya que desde hace meses su rendimiento deja mucho que desear. Incluso con Marcelo Gallardo ya había perdido el puesto y con Coudet viene sumando muy pocos minutos. De todas maneras desde las entrañas del cuerpo técnico de Chacho lo tiene bien conceptuado y consideran que puede ser una gran variante ganando confianza.
Por su parte Freitas viene sumando minutos en los últimos partidos aunque empezó a quedar un poco apartado debido al cambio de sistema que impuso Coudet en River. Ser titular en el estreno de Copa Sudamericana sería para el juvenil una enorme oportunidad para mostrarse y para empezar a pelear mano a mano por un lugar en el once titular.
Probable once de River
De esta manera, el once de River para el estreno de la Copa Sudamericana ante Blooming estaría conformado por: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Tomás Galván, Kevin Castaño, Fausto Vera Ian Subiabre; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.
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