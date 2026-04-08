River Plate viene de conseguir un triunfo ante Belgrano por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y este miércoles 8 de abril hará su debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming, en Bolivia, un rival que no presenta la dificultad de la altura.
¿QUÉ PASÓ AHORA?
Tensión en River por las últimas novedades que surgieron sobre Paulo Díaz
¿Qué pasa con Paulo Díaz? ¿Cuál es el trasfondo de la situación del defensor chileno en River Plate?
En este contexto, y más allá de lo futbolístico, en las últimas horas surgieron novedades en torno a Paulo Díaz, que vuelve a quedar en el centro de la escena en el Millonario.
¿Qué pasó con Paulo Díaz?
Hoy por hoy, la dupla central de River está conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Si bien todavía deben consolidarse, todo indica que serían los zagueros elegidos por Eduardo “Chacho” Coudet para sostener la defensa.
A esto se suma la reciente incorporación de Tobías Ramírez, proveniente de Argentinos Juniors, que le brinda una alternativa más al entrenador en ese sector del campo.
Además, aparece en el horizonte la posibilidad de que Nicolás Otamendi se sume al club de Núñez tras el Mundial de 2026, un escenario que podría modificar aún más la competencia interna en la zaga.
En ese contexto, crecen las dudas sobre el futuro de Paulo Díaz, quien en el último tiempo perdió terreno durante el ciclo de Marcelo Gallardo, aunque igualmente sumó algunos minutos.
En las últimas horas, el periodista Agustín Pérez aportó una información que rápidamente se viralizó en el entorno del club: Independiente y Colo Colo siguen de cerca la situación del defensor chileno. Con la posible salida de Kevin Lomónaco, el Rojo lo tendría en carpeta como reemplazo, mientras que el conjunto trasandino lo viene siguiendo desde hace tiempo.
Más allá de un posible regreso al fútbol chileno, no se descarta que Independiente avance por el ex defensor de San Lorenzo, en un mercado que podría abrirle una puerta de salida.
River de Chacho Coudet
A diferencia de presentaciones anteriores bajo la conducción de Eduardo Coudet, River Plate mostró un rendimiento convincente en la victoria frente a Belgrano en el Monumental.
La mejora llega en un momento clave de la temporada, con el inicio de la Copa Sudamericana, el Superclásico ante Boca Juniors en el horizonte y la definición del Torneo Apertura cada vez más cerca.
En ese contexto, el Millonario afrontará un exigente mes de abril, que comenzó con el pie derecho. El calendario aparece cargado de compromisos tanto a nivel local como internacional, con el debut ante Blooming como el próximo desafío.
Los próximos partidos de River:
- Blooming vs. River – 8 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- Racing Club vs. River – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
River vs Blooming: lo que hay que saber
El partido entre River y Blooming se disputará en Bolivia y comenzará a las 21:30 (hora de Argentina). La transmisión estará a cargo de DSports.
De cara a este compromiso, Eduardo Coudet ya tendría en mente el equipo que saldría a la cancha:
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
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