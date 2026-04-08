"La dermicidina, que está presente en el sudor, es conocida desde hace años por su función contra bacterias y hongos. Sin embargo, esta es la primera vez que se demuestra su capacidad antiviral, siendo capaz de bloquear la infección por el virus de la gripe tanto en experimentos in vitro como en modelos animales", explica la Dra. María D. Ferrer, investigadora Miguel Servet responsable del grupo de Péptidos Antimicrobianos y Glicobiología de Fisabio que lidera el estudio.

De hecho, los científicos han encontrado que este compuesto también está en la nasofaringe, la saliva y las lágrimas, que son puertas de entrada de virus respiratorios.

"Estos resultados muestran que nuestro propio organismo dispone de mecanismos naturales capaces de frenar la infección viral, lo que abre la puerta al desarrollo de nuevos antivirales más eficaces", destaca el Dr. Álex Mira, investigador de Fisabio, responsable del grupo de Microbioma Oral y co-director del trabajo.

¿Cómo actúa la dermicidina contra la gripe?

De acuerdo con el estudio, este compuesto natural actúa de manera diferente a la mayoría de los antivirales que se conocen.

Su mecanismo de acción consiste en unirse a la hemaglutinina, una proteína presente en el virus de la gripe que es crucial para infectar las células del cuerpo humano, explican.

Entonces, lo que hace la dermicidina es forzar a la hemaglutinina a "adoptar una forma que hace que el virus se vuelva inactivo antes de que pueda infectar la célula", agregan. De esta manera, protege al cuerpo frente a la gripe.

Ahora también se puede explicar por qué algunas personas tiene mayor resistencia natural frente a la gripe. Y es que, según el estudio, aquellos que no desarrollan síntomas gripales presentan niveles más elevados de esta molécula.

Antídoto natural contra la gripe El avance científico que sorprende Urgente24 Científicos detrás del descubrimiento de la molécula natural que protege contra la gripe / Imagen: Fundación Fisabio

¿Nuevo antigripal a la vista?

Considerando los resultados, los investigadores sugieren que la dermicidina podría ser un potencial candidato para el desarrollo de nuevos antigripales. ¿Lo mejor? Estarían basados en compuestos producidos por el propio cuerpo, lo que a su vez, podría disminuir la probabilidad de resistencias.

Este descubrimiento es trascendental, tomando en cuenta que la gripe que causa entre 290.000 y 650.000 muertes respiratorias al año, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.

Más adelante, incluso, se podría estudiar qué tan útil puede ser frente a otros virus.

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