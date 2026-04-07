Boca Juniors se mide ante la Universidad Católica de Chile y, allí, los reflectores no se los llevan solamente el Xeneize. También su capitán, Leandro Paredes, que juega por primera vez en toda su carrera como futbolista una Copa Libertadores.
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El exquisito gol de Paredes con Boca en su debut en una Copa Libertadores
Leandro Paredes abrió el marcador en el Boca vs. Universidad Católica, en el debut Xeneize en la Copa Libertadores 2026.
Y, como si su trayectoria todavía le tuviera guionados algunos capítulos, el capitán de Boca hizo su debut en la Copa Libertadores 2026 con un gol. Leandro Paredes marcó el gol del Xeneize que abrió el partido, al minuto 16' de juego.
Tras una mala salida de la defensa chilena, el volante campeón del Mundo capturó la pelota fuera del área, la acomodó y disparó. El balón se metió contra el palo derecho y 1-0.
VIDEO: El gol de Leandro Paredes en Boca vs. Universidad Católica
Boca había buscado el gol en reiteradas ocasiones y mucho más que su rival. Había hecho méritos en el campo de juego para obtener la merecida recompensa del gol.
En la jugada previa, de no haber sucedido el tanto de Paredes, seguramente el árbitro habría ido a revisar al VAR una posible infracción sobre Adam Bareiro, el 9 Xeneize que, después, tendría también su gol.
Sin embargo, luego de la secuencia del paraguayo, el defensor de la Universidad Católica despejó mal. Justamente como los libros indican que no hay que hacer: para el medio. Allí esperaba el capitán del equipo argentino, que se acomodó la pelota y, con mucha jerarquía, la puso contra el palo.
El arquero Bernedo no pudo hacer nada. El balón fue directo a la red.
Dónde mirar U. Católica contra Boca Juniors
El partido debut entre la U. Católica y Boca Juniors va desde las 21.30 y se juega en el Claro Arena, en la ciudad capital de Santiago. Para todo el territorio argentino hay tres canales distintos para ver el encuentro:
- TV Aire: Telefe
- TV Cable: Fox Sports
- TV Streaming: Disney+ Premium
Qué partidos le quedan a Boca en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026
- Boca vs. Barcelona SC: 14/04 -el partido se disputa en La Bombonera-
- Boca vs. Cruzeiro: 28/04 -el partido se disputa en Brasil-
- Boca vs. Barcelona SC: 05/05 -el partido se disputa en Ecuador-
- Boca vs. Cruzeiro: 19/05 -el partido se disputa en La Bombonera-
- Boca vs. U. Católica: 28/05 -el partido se disputa en La Bombonera-
El fixture próximo del Torneo Apertura 2026, otro frente complejo
En el medio, el equipo de Claudio Úbeda también tiene compromisos importantes que afrontar en el Torneo Apertura 2026, un certamen que, luego de un arranque irregular, ahora lo tiene como animador. Marcha en tercera posición, con 20 unidades. Está inmediatamente detrás de Estudiantes, que tiene 21, y de Vélez, el puntero que tiene 22.
Entre los partidos por Copa Libertadores, el conjunto de la Ribera también tiene dos clásicos. El primero, ante Independiente. El segundo, nada menos que ante River. Así es el fixture de los dos compromisos:
- Boca vs. Independiente - 11/04 en La Bombonera
- River vs. Boca - 19/04 en el Monumental