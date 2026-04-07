El exquisito gol de Paredes con Boca en su debut en una Copa Libertadores

Boca-Juniors-Universidad-Católica.Urgente24 Paredes ya sacó el derechazo para estamparla contra la red FOTO: @BocaJrsOficial

Sin embargo, luego de la secuencia del paraguayo, el defensor de la Universidad Católica despejó mal. Justamente como los libros indican que no hay que hacer: para el medio. Allí esperaba el capitán del equipo argentino, que se acomodó la pelota y, con mucha jerarquía, la puso contra el palo.

El arquero Bernedo no pudo hacer nada. El balón fue directo a la red.

Embed ¡¡A ESTO VINO!! GOLAZO TOTAL DE LEANDRO PAREDES PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hKTEFBsXDU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Dónde mirar U. Católica contra Boca Juniors

El partido debut entre la U. Católica y Boca Juniors va desde las 21.30 y se juega en el Claro Arena, en la ciudad capital de Santiago. Para todo el territorio argentino hay tres canales distintos para ver el encuentro:

TV Aire: Telefe

TV Cable: Fox Sports

TV Streaming: Disney+ Premium

Qué partidos le quedan a Boca en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Boca vs. Barcelona SC: 14/04 -el partido se disputa en La Bombonera-

Boca vs. Cruzeiro: 28/04 -el partido se disputa en Brasil-

Boca vs. Barcelona SC: 05/05 -el partido se disputa en Ecuador-

Boca vs. Cruzeiro: 19/05 -el partido se disputa en La Bombonera-

Boca vs. U. Católica: 28/05 -el partido se disputa en La Bombonera-

El fixture próximo del Torneo Apertura 2026, otro frente complejo

En el medio, el equipo de Claudio Úbeda también tiene compromisos importantes que afrontar en el Torneo Apertura 2026, un certamen que, luego de un arranque irregular, ahora lo tiene como animador. Marcha en tercera posición, con 20 unidades. Está inmediatamente detrás de Estudiantes, que tiene 21, y de Vélez, el puntero que tiene 22.

Boca - Tomás Aranda - Adam Bareiro Adam Bareiro festeja con Tomás Aranda: dos grandes apariciones en Boca FOTO NA:@BocaJrsOficial

Entre los partidos por Copa Libertadores, el conjunto de la Ribera también tiene dos clásicos. El primero, ante Independiente. El segundo, nada menos que ante River. Así es el fixture de los dos compromisos:

Boca vs. Independiente - 11/04 en La Bombonera

River vs. Boca - 19/04 en el Monumental

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