Boca visita a la Universidad Católica, en Chile, en lo que representa el debut del Xeneize y Los Cruzados en la Copa Libertadores 2026. Desde las 21.30, equipo argentino y equipo chileno se enfrentan en el Claro Arena, en la ciudad capitalina de Santiago.
COPA LIBERTADORES
Boca vs Universidad Católica: la mala racha de los últimos 10 debuts
Boca visita a la Universidad Católica y pone en marcha su sueño de Copa Libertadores. Sin embargo, sus últimos comienzos fueron adversos.
Boca pone en marcha un sueño demasiado postergado. Lejos en el tiempo quedó aquel último cielo que tocó con las manos; una edición 2007 que, con el liderazgo de Miguel Ángel Russo, conquistaba gracias a figuras como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Rodrigo Palacios, entre otros.
Estuvo cerca en 2023, pero cayó en la final ante Fluminense, en el Maracaná. 2024 fue un año para el olvido: accedió a la fase de repechaje y allí cayó por penales frente a Alianza Lima, en una estruendosa derrota en La Bombonera que estigmatizó prematuramente a Fernando Gago.
2 de 10: los últimos debuts de Boca por Copa Libertadores tienen más derrotas que victorias
Cuando la pelota comience a rodar, la ilusión del equipo de Claudio Úbeda se encenderá y con ella la de todos los hinchas Xeneizes. Después de todo, así son los comienzos. Sin embargo, un dato estadístico 'condena' el inicio de Boca en la Copa Libertadores.
Es que, de los últimos 10 debuts del conjunto argentino en la máxima competencia continental, apenas ganó dos. Fueron:
- Victoria por 1-0 ante The Strongest, en 2021
- Victoria por 2-0 ante Palestino, en 2015
Aun así, si vamos a los datos fríos, en la última edición en que el Xeneize llegó a la final -2023-, tampoco empezó ganando. Fue empate 0-0 ante Monagas. Quiere decir que, a pesar de la magra igualdad ante un débil rival como aquel Monagas de Venezuela, Boca llegó lejos en el certamen.
Qué equipos comparten con Boca el Grupo D de la Copa Libertadores 2026
Mientras el Xeneize se enfrenta a Los Cruzados en tierras chilenas, los otros dos equipos del Grupo D de la Copa Libertadores también juegan su partido entre sí. Son Barcelona SC, de Ecuador, y Cruzeiro, de Brasil.
Los partidos de la primera rueda de fase de grupos para Boca
- Boca vs. Barcelona SC: 14/04 -el partido se disputa en La Bombonera-
- Boca vs. Cruzeiro: 28/04 -el partido se disputa en Brasil-
Los partidos de la segunda rueda de fase de grupos para Boca
- Boca vs. Barcelona SC: 05/05 -el partido se disputa en Ecuador-
- Boca vs. Cruzeiro: 19/05 -el partido se disputa en La Bombonera-
- Boca vs. U. Católica: 28/05 -el partido se disputa en La Bombonera-
A qué hora juega Boca vs. Universidad Católica
Boca visita a la Universidad Católica desde las 21.30, en el estadio Claro Arena, cancha de Los Cruzados -que son dirigidos por el argentino Daniel Garnero-. El árbitro del encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera.
Cómo ver el partido: tres canales distintos que transmiten el choque de Copa Libertadores
El cotejo se puede ver por tres canales distintos para toda la República Argentina. En la TV abierta, Telefe tiene al partido en su pantalla. En la TV de cable, Fox Sports. Por último, la tercera alternativa es vía streaming, por Disney+ Premium.