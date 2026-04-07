Boca vs Universidad Católica: la mala racha de los últimos 10 debuts

Victoria por 1-0 ante The Strongest, en 2021

Victoria por 2-0 ante Palestino, en 2015

Aun así, si vamos a los datos fríos, en la última edición en que el Xeneize llegó a la final -2023-, tampoco empezó ganando. Fue empate 0-0 ante Monagas. Quiere decir que, a pesar de la magra igualdad ante un débil rival como aquel Monagas de Venezuela, Boca llegó lejos en el certamen.

Qué equipos comparten con Boca el Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Mientras el Xeneize se enfrenta a Los Cruzados en tierras chilenas, los otros dos equipos del Grupo D de la Copa Libertadores también juegan su partido entre sí. Son Barcelona SC, de Ecuador, y Cruzeiro, de Brasil.

Los partidos de la primera rueda de fase de grupos para Boca

Boca vs. Barcelona SC: 14/04 -el partido se disputa en La Bombonera-

Boca vs. Cruzeiro: 28/04 -el partido se disputa en Brasil-

Los partidos de la segunda rueda de fase de grupos para Boca

Boca vs. Barcelona SC: 05/05 -el partido se disputa en Ecuador-

Boca vs. Cruzeiro: 19/05 -el partido se disputa en La Bombonera-

Boca vs. U. Católica: 28/05 -el partido se disputa en La Bombonera-

A qué hora juega Boca vs. Universidad Católica

Boca visita a la Universidad Católica desde las 21.30, en el estadio Claro Arena, cancha de Los Cruzados -que son dirigidos por el argentino Daniel Garnero-. El árbitro del encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera.

Cómo ver el partido: tres canales distintos que transmiten el choque de Copa Libertadores

El cotejo se puede ver por tres canales distintos para toda la República Argentina. En la TV abierta, Telefe tiene al partido en su pantalla. En la TV de cable, Fox Sports. Por último, la tercera alternativa es vía streaming, por Disney+ Premium.

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