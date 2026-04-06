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CON UN REGRESO ESPERADO

Dónde ver Boca vs. Universidad Católica: TV, horario y formación para el debut

Boca Juniors pone en marcha el tan ansiado sueño de la séptima Copa Libertadores. Este martes visita en Chile a la U. Católica. La sorpresa de Zeballos.

06 de abril de 2026 - 20:41
Leandro Paredes, líder de Boca

Leandro Paredes, líder de Boca

FOTO NA: @BocaJrsOficia

Boca Juniors visita a la Universidad Católica en Chile, por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026. Este martes, desde las 21.30, el Xeneize y la U. se ven las caras en lo que será su debut en el Grupo D. A continuación, los detalles del partido.

Boca pone primera en su tan ansiado sueño: la Copa Libertadores. La séptima, para ser más precisos, luego de que la última experiencia consagratoria haya sido en el lejano 2007, con Miguel Ángel Russo como entrenador.

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En la TV de aire será Telefe quien transmita el encuentro. En la TV de cable, Fox Sports. En cuanto a plataformas, Disney+ tendrá al cotejo en su pantalla.

Posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica

Tras preservar algunos futbolistas en el duelo ante Talleres por la última fecha del Torneo Apertura, ahora Claudio Úbeda planea volver a los nombres principales para el debut de la Copa Libertadores. Leandro Paredes retorna a la titularidad tras ingresar desde el banco frente al Matador, y la gran novedad es la presencia de Exequiel Zeballos entre los convocados -recuperado de su lesión-.

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Los posibles 11 del Xeneize vs. Universidad Católica: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro.

Detalles del partido entre Xeneizes y Cruzados

Equipo argentino y equipo chileno -dirigido por el argentino Daniel Garnero- hacen su debut en un Grupo D con equipos muy duros. Además de ellos dos, también integran la zona Cruzeiro, de Brasil, y Barcelona SC, de Ecuador.

El cotejo se juega a partir de las 21.30 y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

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