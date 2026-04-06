Boca Juniors visita a la Universidad Católica en Chile, por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026. Este martes, desde las 21.30, el Xeneize y la U. se ven las caras en lo que será su debut en el Grupo D. A continuación, los detalles del partido.
CON UN REGRESO ESPERADO
Dónde ver Boca vs. Universidad Católica: TV, horario y formación para el debut
Boca Juniors pone en marcha el tan ansiado sueño de la séptima Copa Libertadores. Este martes visita en Chile a la U. Católica. La sorpresa de Zeballos.
Boca pone primera en su tan ansiado sueño: la Copa Libertadores. La séptima, para ser más precisos, luego de que la última experiencia consagratoria haya sido en el lejano 2007, con Miguel Ángel Russo como entrenador.
Esta vez será su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien busque repetir el logro de su mentor.
Dónde ver Universidad Católica vs Boca Juniors: los canales de TV que lo pasan
El partido entre la U. Católica y Boca se podrá ver por tres canales distintos.
En la TV de aire será Telefe quien transmita el encuentro. En la TV de cable, Fox Sports. En cuanto a plataformas, Disney+ tendrá al cotejo en su pantalla.
Posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica
Tras preservar algunos futbolistas en el duelo ante Talleres por la última fecha del Torneo Apertura, ahora Claudio Úbeda planea volver a los nombres principales para el debut de la Copa Libertadores. Leandro Paredes retorna a la titularidad tras ingresar desde el banco frente al Matador, y la gran novedad es la presencia de Exequiel Zeballos entre los convocados -recuperado de su lesión-.
Los posibles 11 del Xeneize vs. Universidad Católica: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro.
Detalles del partido entre Xeneizes y Cruzados
Equipo argentino y equipo chileno -dirigido por el argentino Daniel Garnero- hacen su debut en un Grupo D con equipos muy duros. Además de ellos dos, también integran la zona Cruzeiro, de Brasil, y Barcelona SC, de Ecuador.
El cotejo se juega a partir de las 21.30 y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.