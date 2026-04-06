Dónde ver Boca vs. Universidad Católica: TV, horario y formación para el debut

Posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica

Tras preservar algunos futbolistas en el duelo ante Talleres por la última fecha del Torneo Apertura, ahora Claudio Úbeda planea volver a los nombres principales para el debut de la Copa Libertadores. Leandro Paredes retorna a la titularidad tras ingresar desde el banco frente al Matador, y la gran novedad es la presencia de Exequiel Zeballos entre los convocados -recuperado de su lesión-.

Boca vs. River - Superclásico 2026 - FOTO NA DAMIAN DOPACIO El Changuito, de regreso FOTO NA DAMIAN DOPACIO

Los posibles 11 del Xeneize vs. Universidad Católica: Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes, Ascacíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro.

Detalles del partido entre Xeneizes y Cruzados

Equipo argentino y equipo chileno -dirigido por el argentino Daniel Garnero- hacen su debut en un Grupo D con equipos muy duros. Además de ellos dos, también integran la zona Cruzeiro, de Brasil, y Barcelona SC, de Ecuador.

El cotejo se juega a partir de las 21.30 y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

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