Se vienen semanas movidas para Boca Juniors, teniendo en cuenta que el equipo dirigido por Claudio Úbeda afrontará su debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica. En este contexto, Paulo Dybala volvió a ser noticia y en el Xeneize siguen de cerca lo que pueda suceder con el delantero de la AS Roma.
¿A DÓNDE VA?
Estupor en Boca Juniors por las últimas noticias sobre Paulo Dybala
En las últimas horas surgieron diferentes noticias sobre Paulo Dybala que impactaron de lleno en Boca Juniors.
Es sabido que el campeón del mundo es uno de los grandes anhelos del club de La Ribera de cara al segundo semestre de 2026. Sin embargo, en Boca también miran con atención, ya que otro club de la región está interesado en quedarse con el ex Instituto.
Futuro de Paulo Dybala
Claro está que este 2026 no es un año más para la gestión de Juan Román Riquelme al mando de Boca Juniors.
El próximo año habrá elecciones en el Xeneize, y la actual dirigencia apunta todos sus cañones a conseguir lo que el club persigue desde hace tiempo: la Copa Libertadores.
En este contexto, uno de los nombres fuertes que suena para reforzar el plantel es el de Paulo Dybala, actualmente en AS Roma, aunque se encuentra inactivo por una lesión.
El periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo aseguró en las últimas horas: “Flamengo pretende a Paulo Dybala y evalúa la chance de hacerle una importante oferta económica”.
Sin embargo, su colega Fernando Czyz aportó otra versión y reveló que, pese a los contactos desde Flamengo, el propio Dybala se comunicó con Boca para manifestar que su intención es priorizar al Xeneize, manteniendo firme la posibilidad de concretar su llegada al fútbol argentino.
De todas formas, no es un detalle menor que se avecinan semanas clave para Boca en lo deportivo, donde podría definir buena parte de su futuro en la Copa Libertadores.
Más sobre Boca de Claudio Úbeda
Por lo pronto, el primer partido que deberá afrontar Boca Juniors es el de mañana 7 de abril, visitando a Universidad Católica por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Es la primera vez en tres años que el Xeneize logra jugar esa instancia y, por eso mismo, la expectativa de su gente es muy fuerte.
A priori, los once que elegiría Claudio Úbeda para afrontar ese partido son los que se vienen imponiendo como titulares en los últimos encuentros: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Además de este encuentro ante los chilenos, abril tendrá otros dos partidos de Copa Libertadores, el Superclásico ante River Plate y el clásico frente a Independiente.
Mayo tendrá la misma carga emocional, lo que da la pauta de una cosa: estamos entrando en la recta más importante de la primera mitad de este 2026.
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