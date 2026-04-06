Estupor en Boca Juniors por las últimas noticias sobre Paulo Dybala

El periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo aseguró en las últimas horas: “Flamengo pretende a Paulo Dybala y evalúa la chance de hacerle una importante oferta económica”.

Sin embargo, su colega Fernando Czyz aportó otra versión y reveló que, pese a los contactos desde Flamengo, el propio Dybala se comunicó con Boca para manifestar que su intención es priorizar al Xeneize, manteniendo firme la posibilidad de concretar su llegada al fútbol argentino.

De todas formas, no es un detalle menor que se avecinan semanas clave para Boca en lo deportivo, donde podría definir buena parte de su futuro en la Copa Libertadores.

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Por lo pronto, el primer partido que deberá afrontar Boca Juniors es el de mañana 7 de abril, visitando a Universidad Católica por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es la primera vez en tres años que el Xeneize logra jugar esa instancia y, por eso mismo, la expectativa de su gente es muy fuerte.

A priori, los once que elegiría Claudio Úbeda para afrontar ese partido son los que se vienen imponiendo como titulares en los últimos encuentros: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Además de este encuentro ante los chilenos, abril tendrá otros dos partidos de Copa Libertadores, el Superclásico ante River Plate y el clásico frente a Independiente.

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Mayo tendrá la misma carga emocional, lo que da la pauta de una cosa: estamos entrando en la recta más importante de la primera mitad de este 2026.

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