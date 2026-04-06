River Plate venció a Belgrano de Córdoba por 3-0 tras el parate por la fecha FIFA, mostrando un buen nivel de juego. En ese contexto, el actual DT, Chacho Coudet, tomó una decisión que volvió a exponer al exentrenador del Millonario, Marcelo Gallardo.
¿QUÉ PASÓ?
Impacto en River por la decisión de Chacho Coudet que hunde a Marcelo Gallardo
Chacho Coudet tomó una fuerte decisión en River que expone a Marcelo Gallardo. El Millonario volvió a ganar en el Torneo Apertura.
El tiempo de trabajo le sirvió al entrenador del club de Núñez para afianzar su idea, y el equipo respondió con una sólida victoria ante un rival siempre difícil e incómodo como el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski.
River y un buen triunfo ante Belgrano
Si había algo que necesitaba River Plate era volver a ganar, y eso es justamente lo que ocurrió desde la llegada de Chacho Coudet.
El Millonario había ganado su último partido con Marcelo Gallardo en el banco, luego empató bajo la conducción de Marcelo Escudero, y desde la llegada del nuevo entrenador procedente del Alavés, sumó cuatro triunfos en igual cantidad de encuentros.
En sus primeros tres partidos al mando del club de Núñez, el equipo no mostró un gran rendimiento, aunque logró imponerse, algo que resultó clave para trabajar con mayor tranquilidad durante el parate por la fecha FIFA.
Este domingo 5 de abril, esa evolución comenzó a notarse: si bien River no brilló, tuvo un rendimiento sólido y venció con claridad a Belgrano de Córdoba, un rival siempre complicado.
En este contexto, el entrenador tomó algunas decisiones que volvieron a dejar expuesto a Marcelo Gallardo.
Chacho Coudet dejó expuesto a Marcelo Gallardo
En medio de la mini pretemporada en Cardales durante el parate por la fecha FIFA, el periodista Germán Balcarce informó que Eduardo Coudet decidió citar a seis futbolistas de la Reserva: Juan Cruz Meza y Agustín Obregón —quienes ya habían tenido su debut—, el lateral izquierdo Valentín Lucero, el mediocampista central Lucas Silva, el mediapunta Lautaro Pereyra y el volante ofensivo Maximiliano Soria.
Uno de los aspectos más cuestionados durante el ciclo de Marcelo Gallardo era la escasa utilización de juveniles, así como la presencia de futbolistas de mayor experiencia que, en muchos casos, limitaban las oportunidades para los más jóvenes.
Uno de los pocos que había logrado sumar minutos era Juan Cruz Meza, hermano de Maxi, aunque con el correr de los partidos dejó de ser considerado.
Sin embargo, en el encuentro ante Belgrano, Coudet envió un mensaje claro: el primer cambio fue justamente Meza, quien ingresó a los 52 minutos en lugar de Ian Subiabre.
Además, el entrenador también apostó por el defensor Facundo González —que ya había tenido participación en el ciclo anterior— y por Lautaro Pereyra, de apenas 18 años.
Si bien el contexto del partido, con un resultado favorable, facilitaba este tipo de decisiones, no deja de llamar la atención la fuerte apuesta del nuevo DT por los juveniles.
Lo que se le viene a River
River Plate tendrá un mes de abril muy exigente, que comenzó con la victoria ante Belgrano de Córdoba. El calendario del Millonario estará cargado de compromisos tanto a nivel local como internacional:
- Blooming vs. River – 8 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- Racing Club vs. River – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
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