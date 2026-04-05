Pablo Giralt sorprendió con su declaración en la previa del partido entre River y Belgrano, este domingo por la fecha 13 del Torneo Apertura. El relator se defendió de las críticas que recibe tanto él como su 'dupla' televisiva, Juan Pablo Varsky, por las transmisiones que realizan para TNT Sports.
"ABSOLUTA HONESTIDAD INTELECTUAL"
Pablo Giralt se hartó de las acusaciones de River y sorprendió con su descargo
En el día de su cumpleaños, Pablo Giralt aprovechó para despejar cualquier tela de juicio sobre la legitimidad de su trabajo. Es que, en las últimas semanas, muchos usuarios comenzaron a hacerse eco de lo 'partidaria' que consideraban la transmisión de Giralt-Varsky al frente de los cotejos de River.
Según argumentaban, el relator y comentarista mostraban -muestran- una marcada tendencia contra River al momento de analizar el juego; como si fuesen 'hinchas de Boca' transmitiendo a River. Teorías conspirativas en una actualidad furiosa.
"Nosotros estamos muy felices de hacer este laburo. Hace más de 20 años que trabajamos juntos con Juan Pablo en un montón de circunstancias de nuestra vida, días felices y días no tan felices, y lo hacemos con mucha pasión y profesionalismo, dejando absolutamente todo, con una intachable honestidad intelectual. Haciéndolo desde hace mucho tiempo, no importa el día, no importa el año, no importa el compromiso, para nosotros este trabajo, este lugar es sagrado".
"Hace muchos años que lo hacemos y nosotros respetamos esto como a nada. Ustedes podrán estar de acuerdo con nuestras apreciaciones, a favor, en contra, coincidir o no, en definitiva es fútbol. Pero lo hacemos con mucho respeto porque respetamos profundamente esta profesión", añadió.
"Hace más de 20 años trabajo con Juan Pablo. Nunca en mi carrera profesional lo vi llegar a una transmisión sin tener la mínima preparación indispensable para hacer un partido de fútbol. Lo juro por mis hijos. Una carrera intachable de un compañero de fierro durante muchos años. Reitero: nos vamos a equivocar y nos seguiremos equivocando, pero tenemos una pasión por lo que hacemos que no importa si es nuestro cumpleaños, si nos pasan cosas, si estamos bien, si estamos mal. Venimos a dejar todo en cada transmisión y lo hacemos con absoluta honestidad para todos ustedes", dijo.
"Quería decir esto en un día tan especial" cerró Pablo Giralt.