Tormenta en Racing: Gustavo Costas podría recibir otra durísima noticia

Ahora, en Avellaneda, el folklore vuelve a decir presente: desde Independiente sacan pecho por la diferencia en el historial, mientras que en Racing intentan relativizarla.

Da la impresión de que Racing dejó pasar una oportunidad clave, en un contexto en el que Quinteros parecía estar en la cuerda floja y, de haber perdido, su equipo habría quedado fuera de la zona de playoffs a falta de cuatro partidos para el cierre de la fase regular.

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¿Otra mala para Gustavo Costas?

En las próximas horas, Gustavo Costas podría perder a un jugador que fue titular en el clásico ante Independiente.

Ante la ausencia de Gabriel Rojas, quien se lesionó con la Selección Argentina, el lateral izquierdo en ese encuentro fue Agustín García Basso.

El defensor de 34 años es pretendido por San Lorenzo de Almagro, que cuenta con la posibilidad de incorporar debido a las lesiones de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti.

Con el objetivo de no generar revuelo en la previa del clásico, la situación del defensor se manejó con discreción. Sin embargo, una vez finalizado el partido, el periodista Jerónimo Torres Santoro reveló: “Ahora que terminó el partido ya se puede contar. La oferta no es de ahora, presionaron entre semana y en las próximas horas Basso se convertirá en jugador de San Lorenzo”.

En la misma línea, Germán García Grova aseguró: “San Lorenzo elevó una nueva oferta por Agustín García Basso. Se trata de una cesión con cargo y opción de compra”.

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Lo cierto es que, ante la ausencia de Rojas, García Basso se perfilaba como titular para Costas, pero su salida podría confirmarse en breve hacia otro club grande como San Lorenzo.

En ese escenario, el reemplazante natural sería Ignacio Rodríguez, quien hasta el momento no ha logrado destacarse con regularidad en la Academia.

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